Blanco: dopo la 'strage' di rose, un successo inarrestabile

Blanco oltre le polemiche: da Sanremo andata e ritorno, il suo ultimo singolo - intitolato "L'isola delle rose" - è stato certificato disco d'oro dalla Fimi, la Federazione industria musicale italiana. Questo significa che il brano è stato acquistato più di 50mila volte, ovvero più di 50mila copie vendute sia in formato fisico che digitale, in questo caso download o streaming premium (a pagamento).

Non è l'unico tra i brani di Sanremo 2023 che ha già ottenuto il riconoscimento: la Fimi segnala anche "Due vite" di Marco Mengoni, che poi ha vinto il Festival, "Cenere" di Lazza, "Il bene nel male" di Madame e soprattutto "Supereroi" del bresciano Mr.Rain, al secolo Mattia Balardi (classe 1991, nato a Desenzano e cresciuto a Carpenedolo) e terzo nella graduatoria della 73esima edizione della kermesse dell'Ariston.

La performance a Sanremo

Nessun commento, per ora, dal nostro Blanco (all'anagrafe Riccardo Fabbriconi di Calvagese della Riviera, classe 2003 e 20 anni appena compiuti), che con una story su Instagram nel frattempo ha rilanciato la sua doppia esibizione negli stadi, la prossima estate, il 4 luglio allo Stadio Olimpico di Roma e il 20 luglio allo Stadio San Siro di Milano. Quasi inutile ricordarlo, Blanco è finito nell'occhio del ciclone per la sua performance sul palco di Sanremo: quando, mentre cantava "L'isola delle rose", si è interrotto per problemi in cuffia e si è lasciato andare distruggendo gli arredi di rose rosse che avvolgevano la sua esibizione.

Le indagini della Procura

Polemiche a non finire, social e non solo: la vicenda è finita addirittura in Procura - nel merito: ecco cosa ha detto la madre di Blanco, Paola Lazzari - a seguito della denuncia dell'associazione Codacons. Blanco risulterebbe ad oggi indagato per danneggiamento, procedimento d'ufficio avviato dalla magistratura di Imperia. Dunque non sono bastate le scuse pubblicate a poche ore dall'accaduto, con una poesia e una dedica al Festival da cui nel 2022 uscì vincitore con il brano "Brividi", cantato insieme a Mahmood. Pochi giorni fa, sempre su Instagram, aveva pubblicato un'altra story: una breve preview di "Sbagli", guarda caso il titolo del suo (probabile) prossimo singolo.