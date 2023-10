Mistero Blanco: ha rimosso tutti i suoi post da Instagram

I fan più accaniti se ne sono accorti subito, non poteva che essere così: cos'è successo al profilo Instagram di Blanco? Da qualche ora, infatti, sono scomparsi tutti i suoi post, video e foto: rimane solo una pagina bianca, ancora tutta da riempire (ma con 2,1 milioni di follower in attesa). Come era già successo qualche mese fa per Marcell Jacobs, anche lui per qualche giorno aveva "azzerato" i social, il sospetto è che si tratti di una cosa temporanea: una tabula rasa provvisoria in vista (forse) di qualche gustosa novità.

Ma cosa si prospetta all'orizzonte del giovane artista di Calvagese, 20 anni compiuti a febbraio e (a suo modo) già nella storia della musica italiana? Le ipotesi si sprecano, le illazioni anche. Il lancio di un nuovo singolo, l'annuncio del prossimo tour italiano, qualche inedito featuring chissà. Non resta altro che aspettare.

La prima capsule collection

Non che Blanco sia rimasto con le mani in mano, nelle ultime settimane. Giusto per citarne una: alla fine di settembre, in occasione della Milano Fashion Week, aveva pure lanciato la sua prima capsule collection, in collaborazione con Dolce&Gabbana e presentata all'Ex Macello di Milano. Per la cronaca, la collezione è in vendita a prezzi tutt'altro che modici, ma non poteva essere altrimenti: si va dai 75 euro per un paio di boxer uomo ai 395 euro per un bikini donna, in un crescendo che raggiunge i 795 euro per le sneakers, 995 euro un giubbino, 1.450 euro una camicia hawaiana in pizzo.

Il successo di Blanco

Un altro pezzo importante del suo già saldissimo curriculum. Con le due esibizioni, la scorsa estate, a San Siro e all'Olimpico, Blanco è diventato il più giovane artista italiano ad essersi mai esibito in uno stadio. E ancora, il Festival di Sanremo vinto nel 2022 in coppia con Mahmood, le 350mila persone che hanno assistito in tutta Italia al Blu Celeste Tour, lo stesso anno: ad oggi Riccardo Fabbriconi ha già ottenuto 62 dischi di platino e 5 dischi d'oro e raccolto oltre 3 miliardi di stream sulle piattaforme di settore. Avanti così.