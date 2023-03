Come il paradiso: la favolosa location del nuovo album di Blanco

Manco a dirlo, effetto Blanco: da quando è stato annunciato il suo nuovo album, che s'intitola "Innamorato", ma soprattutto da quando si sa che foto e video ad esso connesse, pubblicate sui social, arrivano dalla Bolivia (griffate Chilldays), il deserto di Salar de Uyuni ha avuto un picco di ricerche in Italia, come riferito da Google Trends, il portale che permette di conoscere la frequenza di ricerca sul web di una determinata parola o frase.

Il nuovo album di Blanco

Il Salar de Uyuni è il deserto boliviano in cui è ambientata non solo la cover dell'album ma, così pare, anche il videoclip dell'omonimo singolo, appunto "Innamorato", in uscita insieme al disco il prossimo 14 aprile. Nell'album, oltre al singolo, saranno presenti anche "Nostalgia" (pubblicato nel 2022), "L'isola delle rose" (il brano del "caso" Sanremo 2023) e soprattutto "Un briciolo di allegria", la canzone scritta con Michelangelo e cantata in duetto con Mina, e ancora probabilmente "Sbagli", di cui ad oggi è disponibile solo una preview (pubblicata su Instagram proprio da Blanco, al secolo Riccardo Fabbriconi, 20 anni da Calvagese della Riviera).

Il Salar de Uyuni in Bolivia

La location prescelta, manco a dirlo, è uno spettacolo della natura. Così la celebre guida Lonely Planet descrive il Salar de Uyuni, la più grande distesa salata del pianeta: "Un regno surreale di miraggi con il suo paesaggio secco che riflette il cielo come uno specchio. Si trova sotto la volta del cielo dell'altopiano boliviano, a più di 3.600 metri di altitudine. Questa lavagna espansa di sogni al litio ricopre un'area di 12mila chilometri quadrati e offre ai viaggiatori avventure dell'altro mondo. Sulla strada ci si ferma per esplorare l'isola dei cactus, i campi tempestati di geyser, lagune perdute e tutti gli angoli più nascosti della Bolivia, così desolati da farvi credere di essere atterrati su Marte".