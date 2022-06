Blanco in ospedale dopo un incidente, saltano i concerti: "Sto bene, mi riposo"

Ha scelto la canzone "Glimpe of Us" di Joji per meglio rappresentare il suo stato d'animo, pubblicando un video su Instagram direttamente da un letto d'ospedale: un incidente (non grave) di cui non si hanno notizie certe costringerà Blanco a saltare alcune date dei suoi concerti oltre ad alcune apparizioni pubbliche annunciate, a partire dai Tim Summer Hits di Roma del 23 giugno, il suo live al Goa Boa di Genova il 24, la festa di Radio Deejay il 25. Il 19enne Riccardo Fabbriconi, nato e cresciuto a Calvagese della Riviera, tornerà sul palco solo venerdì 1 luglio a Rimini.

Il messaggio di Blanco

"Ciao belli - scrive Blanco su Instagram - Purtroppo ho avuto un incidente per il quale devo per forza restare a riposo (ma ora sto bene). La data del 24 giugno a Genova sarà rimandata a un altro giorno e vi voglio un mondo di bene e amo la musica più della mia salute: per questo non sapete quanto soffro a non poter essere sul palco, spero di non deludere nessuno. Vi aggiornerò sulla nuova data in cui la sposteremo".

E ancora, in una story: "Per lo stesso motivo non sarò presente ai Tim Summer Hits di Roma del 23 giugno, non riuscirò ad esserci neanche il 25 per la festa di Radio Deejay. Recuperiamo ci vediamo il 1 luglio a Rimini. Chiedo scusa, vi voglio bene".

Altro non si sa, almeno per ora. Ma l'importante è che vada tutto bene: è questo è il pensiero condiviso dai tantissimi fan, anche volti noti per non dire vip. Solo per citare qualche messaggio di sostegno e supporto. Filippo Neviani al secolo Nek: "Dai blanchio, rimettiti presto". Pinguini Tattici Nucleari: "Un abbraccio bro".

Il fenomeno Blanco

Null'altro da dire: la vittoria di Sanremo in coppia con Mahmood, la partecipazione all'Eurovision Song Contest, il concerto ai piedi del Papa, e ancora il Blue Celeste Tour sold out in poche ore (più di 300mila biglietti venduti in tutta Italia: 4mila a Brescia con due date al Gran Teatro Morato il 27 e il 28 maggio scorso), record di vendite e di visualizzazioni. Tradotto: in poco più di un anno oltre 1 miliardo di stream sulle piattaforme digitali, 38 dischi di platino, 5 dischi d'oro.

Anche il video pubblicato martedì, per la cronaca, è già stato visto più di un milione e mezzo di volte. E c'è anche il nuovo singolo inedito, "Nostalgia": disponibile dal 3 giugno scorso, affiancato dal videoclip diretto da Simone Peluso e girato a New York.