Haaland e Blanco giocano insieme a calcio: il video fa il giro dei social

Probabilmente si sono incrociati nella soleggiata Puglia, entrambi impegnati nel lungo weekend a tutto fashion griffato Dolce&Gabbana: special guest, ambassador, testimonial, attori hollywoodiani e chi più ne ha, più ne metta. Stavolta parliamo di Erling Haaland, bomber del Manchester City campione d’Inghilterra e campione d’Europa, e del nostro Blanco, che dopo l’esibizione da record allo stadio Olimpico di Roma sta scaldando i motori per l’atteso bis in quel di San Siro, giovedì 20 luglio (per la cronaca: a 20 anni è il più giovane artista italiano ad essersi esibito in uno stadio, mica male).

Haaland e Blanco avvistati al campetto

Avvistati, spotted, paparazzati: braghe corte e torso nudo, Haaland perfino senza scarpini, in un campo da calcio in erba per una partitella amichevole, come quelle che si fanno tra amici. Foto di rito l’uno di fianco all’altro – Blanco è ben messo, ma Haaland rimane un armadio – e soprattutto un rapido video, dura pochi secondi, in cui il centravanti norvegese infila di testa il Blanchito nazionale che in quel momento se ne stava importa. Colpo di testa e gol: imparabile.

Foto e video sono stati pubblicati su Instagram da Che Fatica la Vita da Bomber, pagina calcistica tra il serio e il faceto che è ormai un cult tra gli appassionati calciofili (e non solo): a loro il merito di un vero scoop estivo, inevitabilmente già virale sui social (a poche ore dalla pubblicazione, già si sfiorano gli 85mila like). Comunque sia andata, una partitella memorabile. Anche Blanco, ricordiamo, aveva indossato scarpini e calzettoni: da giovane, ma molto giovane, era in forza alla Feralpi Salò.