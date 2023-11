Blanco va (quasi) al cinema: sarà protagonista di un film su Amazon

Blanco ha parlato, finalmente: il giovane artista bresciano (è di Calvagese della Riviera) ha smorzato il suo silenzio social a una settimana esatta dalla “tabula rasa” con cui aveva rimosso ogni post, passato e presente, dalla sua pagina Instagram. In questi giorni il profilo è tornato a vivere, con la novità tanto attesa: in onda dal prossimo 9 novembre su Amazon Prime Video, Blanco sarà protagonista di “Bruciasse il cielo”, il docufilm sulla sua vita (musicale e non) e in particolare sugli ultimi due anni di carriera.

L'annuncio su Instagram

Annuncio a parte, quello è ufficiale e c'è pure la locandina, tutto il resto ad oggi sono solo indiscrezioni: dallo staff del cantante fanno sapere che ci sarà qualche dettaglio in più solo dalla prossima settimana. Nel frattempo, l'ipotesi è che si tratti di un film sulla stregua di altri documentari di artisti italiani già realizzati da Amazon: Tiziano Ferro, Alessandro Mahmoud detto Mahmood (con cui Blanco nel 2022 ha vinto il Festival di Sanremo), Elodie e Ultimo.

Il lancio del docufilm è stato anticipato da un breve teaser (lo trovate qui sotto): uno sconosciuto parla al telefono e, in inglese, riferisce al suo interlocutore di “look up”, guardare in alto, perché c'è un “cielo che sta bruciando” e che ovviamente è “fucking beautiful”. Mistero svelato: “Bruciasse il cielo” è il titolo del primo “road movie” (così da più parti è stato definito) sulla vita di Blanco. Fan in trepidante attesa: sono bastati due post per ottenere più di 100mila like.

Il teaser di Bruciasse il cielo