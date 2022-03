Blanco e Giulia Lisioli, fine di un amore? Beccato con un'altra in discoteca

Saluti e baci, a mai più rivederci? In tanti si chiedono cosa sia successo tra Blanco e la fidanzata Giulia Lisioli. Quest'ultima, infatti, avrebbe già cancellato da Instagram tutte le fotografie che li ritraevano insieme: sintomo inequivocabile che c'è qualcosa che non va. E nel mentre, il Blanchito nazionale – vincitore, ricordiamo, insieme a Mahmood dell'ultimo Festival di Sanremo – è stato immortalato in discoteca con un “succhiotto” sul collo e, poco dopo, mentre baciava sulla bocca (un bacio stampo, nulla più) una presunta giovane tiktoker milanese, tale Martina.

Quanto basta per creare il caso, per scatenare il gossip. I due stavano insieme da più di un anno, quindi ancora prima dello strepitoso successo del giovane gardesano, nato e cresciuto a Calvagese della Riviera. Blanco, infatti, è diventato un fenomeno musicale internazionale solo da pochi mesi: il culmine, manco a dirlo, il trionfo sul palco dell'Ariston con la canzone “Brividi”.

Cosa è successo con Giulia?

Alle celebrazioni post-Festival, subito dopo la finalissima, non mancava nemmeno la fidanzata Giulia. I due erano stati inquadrati (e postati) in un tenero abbraccio, dopo la vittoria di Blanco. Ma potrebbe essere stato quello uno degli ultimi momenti felici. Perché i rumors sulla giovane coppia, come detto, in questi ultimi giorni sono tutt'altro che dei migliori. Una serie di indizi che, a questo punto, potrebbero fare una prova.

Breve riepilogo: Giulia Lisioli che cancella le foto con Blanco da Instagram, Blanco beccato mentre bacia un'altra ragazza alla discoteca The Club di Milano. E quindi che succederà? Nessun commento ufficiale, per ora, ne dall'uno né dall'altra. Ma intanto i fan fremono per saperne qualcosa di più.

Blanco sul lago di Garda

Blanco intanto è tornato al lavoro: “Il mio cuore, la band, voi. Tutto prende forma”, ha scritto su Instagram pubblicando un paio di scatti mentre imbraccia il microfono ai Massive Arts Studios di Milano. Classe 2003, al secolo Riccardo Fabbriconi, Blanco ha compiuti 19 anni meno di un mese fa, il 10 febbraio scorso. Per la gioia dei fan nostrani, ha festeggiato il compleanno in due momenti diversi, e in due diversi ristoranti di Desenzano del Garda: prima con gli amici e poi anche con la famiglia.

Non da meno la festa organizzata pochi giorni dopo nella “sua” Calvagese, al museo Martes di Carzago: qui ha incontrato la sindaca Simonetta Gabana e giunta e consiglieri comunali al completo, rappresentanti delle forze dell'ordine, gli amici di sempre e la sua famiglia. Il prossimo appuntamento è ormai alle porta: Eurovision Song Festival, a Torino dal 10 al 14 maggio.