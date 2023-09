Blanco diventa pure stilista: la sua collezione per Dolce&Gabbana

Scarpe, maglioni, t-shirt, abiti e chi più ne ha, più ne metta: è il portfolio della nuova collezione di Blanco in featuring con Dolce&Gabbana, presentata in anteprima nazionale domenica sera negli spazi dell'Ex Macello di Milano, in zona Calvairate, nell'ambito delle iniziative della Milano Fashion Week 2023.

Il Blanchito di Calvagese della Riviera – all'anagrafe Riccardo Fabbriconi – diventa così (anche) stilista con quella che in gergo tecnico è nota come “capsule collection”, una collezione a ranghi ridotti a livello quantitativo, ma non qualitativo, per dirla con la Treccani una “collezione essenziale di capi d'abbigliamento, composta da pochi elementi facilmente abbinabili e intercambiabili tra di loro”.

L'evento all'Ex Macello di Milano

L'evento all'Ex Macello (rigorosamente su invito) si è aperto alle 21: dj set dall'incalzante ritmo house, il countdown e la prima esibizione di Blanco, poi la sfilata uomo e donna per la stagione che verrà, la seconda uscita musicale dell'artista bresciano che ha concluso il suo showcase dopo aver cantato – in consolle c'era il fedelissimo Michelangelo – alcuni brani del suo nuovo album (a partire da “L'isola delle rose”, a seguire “Ancora, ancora, ancora” e infine “Innamorato”, che dà il titolo al disco) e alcuni suoi pezzi forti come “Notti in bianco” e “Finché non mi seppelliscono”, entrambi parte del disco “Blu celeste”, pubblicato nel 2021.

Baci e abbracci, free drink a volontà, gli immancabili ringraziamenti a Stefano Dolce e Domenico Gabbana, l'altrettanto immancabile after party al Bar Martini di D&G. Una collaborazione, quella tra Blanco e D&G, che prosegue ormai da mesi: il 19enne già vincitore (nel 2022) del Festival di Sanremo era stato protagonista, la scorsa estate, anche delle sfilate pugliesi del brand italiano tra i più noti al mondo.