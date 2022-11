Clamoroso Blanco: doppio concerto a San Siro e allo Stadio Olimpico

Inarrestabile Blanco, clamoroso Blanco: dopo il successo del Blu Celeste Tour che ha visto il "nostro" Riccardo Fabbriconi (da Calvagese della Riviera) esibirsi in tutta Italia per un totale di 35 date interamente sold out con oltre 350mila biglietti venduti (di cui più di 4mila a Brescia), l'artista annuncia la lavorazione di un nuovo album e due prestigiosi appuntamenti nel 2023, prodotti da Vivo Concerti e Friends and Partners. Per la prima volta Blanco si esibirà negli stadi, e che stadi: martedì 4 luglio allo Stadio Olimpico di Roma e giovedì 20 luglio allo Stadio San Siro di Milano.

Le prevendite sono disponibili da venerdì sera (occhio al sold out) su vivoconcerti.com e friendsandpartners.it, e da mercoledì 23 novembre (dalle 11) anche nei punti vendita autorizzati. Un nuovo importante traguardo per Blanco, che ha collezionato in meno di due anni 49 dischi di platino e 3 dischi d'oro, e che con il suo disco d'esordio (Blu Celeste) ha totalizzato ad oggi oltre un miliardo e mezzo di stream sulle piattaforme.

Il successo di Blanco

Il doppio concerto negli stadi farà parte di un nuovo tour italiano attualmente in fase di definizione. Lo annuncia lo stesso Blanco su Instagram, con un'altra gustosa anteprima: "Nel nuovo tour porterò il mio nuovo album", scrive il ragazzo classe 2003 già vincitore (nel 2022) del Festival di Sanremo, con il brano "Brividi" cantato in coppia con Mahmood. Il suo ultimo singolo, "Nostalgia", è stato pubblicato ai primi di giugno per Island Records (Universal Music Italia): nel frattempo, alla fine di settembre, il suo album "Blu celeste" ha ottenuto la certificazione del sesto disco di platino.

Celebrato proprio al termine del tour: "Un viaggio che faccio fatica a spiegare a parole - spiegava Blanco - che mi ha dato la possibilità di toccare con mano il calore e il supporto di tutte le persone che mi ascoltano e che sono finalmente riuscito a incontrare. Spero di essere riuscito a restituire anche solo una parte di tutto l'amore che ho ricevuto". Sul palco, insieme a Blanco, il fedele produttore e polistrumentista Michelangelo e la band composta da Jacopo Volpe alla batteria e da Emanuele Nazzaro al basso.