La canzone di Blanco è la più ascoltata al mondo: le nuove date del tour

Un po' di Brescia sul tetto del mondo: il brano “Brividi” di Blanco e Mahmood è il più ascoltato di sempre, in un solo giorno, sulla piattaforma Spotify. Non c'è quasi bisogno di ricordarlo: la canzone ha vinto la 72ma edizione del Festival di Sanremo e tutta la provincia è in festa per l'annunciato trionfo del giovane originario di Calvagese della Riviera (compirà 19 anni il prossimo 10 febbraio). Nel frattempo, dopo aver registrato in pochissime ore il tutto esaurito delle date primaverili comunicate a dicembre, Blanco – al secolo Riccardo Fabbriconi – ha reso noto le date estive del Blu Celeste Tour, prodotto e distribuito da Vivo Concerti e Friends & Partners.

Le nuove date del Blu Celeste Tour

Queste le nuove date estive: il 18 giugno a Locarno al Connection Festival, il 24 a Genova al Goa Boa_The Next Day, il 9 luglio ad Alba (Cuneo) per il Collisioni Festival, il 17 a L'Aquila per il Pinewood Festival, il 21 al Lucca Summer Festival, il 23 luglio a Servigliano (Fermo) per il NoSound Fest, il 28 al Rock in Roma, il 30 luglio a Catania, il 3 agosto al Sonic Park di Matera, il 4 al Parco Gondar di Gallipoli (Lecce), il 6 all'Arena della Regina di Cattolica (Rimini), il 17 settembre all'ippodromo Snai di San Siro a Milano.

Concerti sold out anche a Brescia

In qualità di vincitore del Festival, Blanco parteciperà con Mahmood all'Eurovision Song Contest, in programma quest'anno a Torino dal 10 al 14 maggio: per forza di cose, le date dei concerti previste durante la seconda settimana di maggio sono state riprogrammate a fine mese (all'Estragon di Bologna il 22 e il 23 maggio, al Gran Teatro Morato di Brescia il 27 e il 28 invece che il 13 e il 14). Anche per le date bresciane, ricordiamo, i biglietti sono ormai sold out, così come per i concerti previsti in parile a Padova, Milano, Roma e Torino, e a maggio a Firenze, Napoli e Bologna. In un solo anno Blanco ha collezionato 28 dischi di platino, 7 dischi d'oro e più di 1 miliardo di streaming totali.