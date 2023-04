È uscito (finalmente) il nuovo album di Blanco: "Un onore cantare con Mina"

Una nuova finestra sull'universo di Blanco: così è stato definito il nuovo album di Riccardo Fabbriconi da Calvagese della Riviera, intitolato "Innamorato" e disponibile da venerdì 14 aprile in tutti gli store fisici e digitali. Anticipato dal singolo "L'isola delle rose" (il brano delle polemiche a Sanremo 2023), al suo interno contiene anche l'attesissima "Un briciolo di allegria", la canzone scritta insieme a Michelangelo (suo fedelissimo producer) e cantata in duetto con Mina.

"Sono veramente felice di questo duetto, per me è un grande onore - spiega Blanco -. Mina è la regina della musica italiana e la stimo moltissimo. Il fatto che abbia deciso di realizzare un pezzo con me, offrendomi una grande opportunità, fa capire subito quanto sia moderna e attenta alla musica di oggi".

"Un briciolo di allegria"

Il videoclip ufficiale di "Un briciolo di allegria", girato da Simone Peluso con la supervisione di Mauro Balletti, ci riporta alla mente un film noir in bianco e nero, dalle atmosfere hitchcockiane, ambientato all'interno e all'esterna di Villa Augusta ad Ariccia, nei Castelli Romani. Blanco, vestito in abiti eleganti, rincorre un gatto che si trasforma nella donna che rappresenta la regina della musica italiana (appunto, Mina): la riconosciamo dalla sua inconfondibile treccia, ma riusciremo a vedere solo la sua ombra e la sua sagoma. La donna è sfuggente e inarrivabile: Blanco la segue, la rincorre per le scale e i corridoi, ma non riuscirà mai a raggiungerla.

Tutti i brani del nuovo album

Svelata finalmente anche la nuova tracklist, che si compone di 12 brani: Anima tormentata; Ancora ancora ancora; Un briciolo di allegria; Lacrime di piombo; L'isola delle rose; Innamorato; Scusa; Fotocopia; Giulia; La mia famiglia; Raggi del sole; Vada come vada. Blanco ha presentato il suo disco con quattro suggestive "serenate" a sorpresa in quattro diverse città italiane: Venezia, Firenze, Napoli e Roma. Nei quattro eventi "di strada", Blanco e Michelangelo hanno suonato (e spoilerato) in acustico alcuni brani del nuovo album.