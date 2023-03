Adesso sui social vanno tutti matti per il cagnolino di Blanco

Sulla pagina Instagram della società Allevamento di Casa Gherdovich, Firenze (Beagle di Casa Gherdovich), è un "pinned post", ovvero rimane sempre in alto, e continua a mietere consensi sui social di ogni ordine e grado: datato 21 settembre 2022, è la foto della consegna a Blanco della piccola Lulù, la tenera beagle che da qualche mese fa compagnia al "nostro" Riccardo Fabbriconi (classe 2003 da Calvagese della Riviera). "E' stato per me un piacere e un onore consegnare la nostra Rosa Blu a un grande artista e una bellissima persona come Blanco", scrive il proprietario.

Il nuovo cane di Blanco

Rosa Blu (o Lulù, come la chiama Blanco) è già apparsa più volte sui social del cantante bresciano, la prima a pochi giorni dal suo arrivo: "Genitore modello", scriveva Blanchito allegando le foto della sua nuova compagna a quattro zampe.

Il beagle, fanno sapere da Casa Gherdovich, è "un piccolo grande cane in tutto e per tutto: riesce a passare, senza scomporsi più di tanto, dalle estenuanti seguite nelle foreste a caccia di pericolosi ungulati alle coccole dei più piccoli, rotolandosi gioiosamente sui tappeti, o meglio sui divani nei salotti. Le sue dimensioni ridotte (è altro tra i 30 e i 40 cm, ndr), la sua prestanza fisica, la sua resistenza alle intemperie e la sua salute di ferro, unitamente a una innegabile eleganza, lo rendono per noi semplicemente il cane ideale".

Non è il primo cane di Blanco, non sarà l'ultimo. Prima di Lulù già c'era Riccardo, un tenero bulldog (anche lui già star dei social) spesso in compagnia del suo omonimo umano. Ora sono tutti e tre insieme, quando il tempo e gli impegni lo permettono. Anche nel video de "L'isola delle rose" - il brano che ha scatenato il caos a Sanremo - il protagonista è un cane, dipinto di blu.