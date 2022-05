Blanco avvistato in mutande per le strade di New York

Parola di Calvin Klein: “Yes, we paid Blanco to run around Times Square in his underwear”. Tradotto: sì, abbiamo pagato Blanco per correre intorno a Times Squadre in mutande. La pronta risposta di Riccardo Fabbriconi: “Si è vero, mi hanno pagato”. Sono già virali gli scatti (e i video) che ritraggono il vincitore bresciano del Festival di Sanremo (insieme a Mahmood) in mutande per le strade di New York.

Ampiamente postati su Instagram, dove hanno raccolto quasi 200mila like: inutile ribadirlo, il 19enne Blanco (nato e cresciuto, ricordiamo, a Calvagese della Riviera) è ormai un inarrivabile fenomeno di costume, anche a livello internazionale. E la sua recentissima sponsorship con Calvin Klein, il celebre marchio di moda made in Usa, è soltanto l'ennesima conferma.

Il video pubblicato su Instagram

Blanco all'Eurovision Song Contest

E pensare che solo un paio di settimane fa, di bianco vestito, si era esibito davanti al Papa. Il tempo passa in fretta, quando ci si diverte: intanto è scattato il conto alla rovescia per l'Eurovision Song Contest di Torino, l'edizione 2022 in scena da martedì 10 a sabato 14 maggio. Blanco e Mahmood, in quanto vincitori di Sanremo, sono i rappresentanti per l'Italia del festival della musica europea. Fino a poco tempo fa erano dati per favoriti: poi il dramma della guerra in Ucraina ha spostato gli equilibri, e ora i bookmaker puntano dritti sulla Kalush Orchestra, gruppo ucraino che canta “Stefania”, già canzone simbolo contro l'invasione russa.

“E' un bellissimo evento per tutta la musica, dopo due anni di Covid – ha detto Blanco in conferenza stampa, come riporta l'Ansa – Una bellissima occasione da condividere con altri artisti superforti. Siamo felici ed entusiasti”.

Prosegue il tour (sold out da tempo)

Intanto proseguono i concerti di Blanchito, con il Blu Celeste Tour (da tempo sold out) che proseguirà fino al 17 settembre prossimo, ultima data all'Ippodromo San Siro di Milano. Per la cronaca, le prossime date: il 19 maggio alla Casa della Musica di Napoli, il 22 e il 23 all'Estragon di Brescia, il 27 e il 28 a Brescia, al Gran Teatro Morato. “Mi piace vedervi liberi di essere quello che volete – scrive Blanco su Instagram – Siete veri, siete amore, rabbia, passione, amicizia, condivisione. Siete tutto”.