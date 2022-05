Pazzi per Blanco: da ore i suoi fan sono accampati fuori dal teatro (sotto il sole)

Tutti pazzi per Blanco, anche a Brescia, e non poteva che essere così. I fan sono accampati già da venerdì mattina, alla faccia del caldo, all'esterno del Gran Teatro Morato di Via San Zeno: è qui che in serata andrà in scena la prima delle due uniche date bresciano del tour (sold out) di Riccardo Fabbriconi, il giovanissimo (19 anni) fenomeno della musica italiana e mondiale, vincitore del Festival di Sanremo, con il brano “Brividi” insieme a Mahmood, e sesto nella graduatoria finale dell'Eurovision Song Contest di Torino.

4mila spettatori al Gran Teatro Morato

Magliette e striscioni, coperte e asciugamani sul verde prato all'esterno del teatro: sono tutti, ovviamente, attrezzati di biglietto – anche il doppio concerto di Brescia è sold out da tempo – anche se non mancano nemmeno gli sfegatati disposti ad aspettare delle ore sperando, magari, di poter incrociare anche a distanza il loro idolo. Al Gran Teatro Morato sono attesi più di 4mila spettatori in due giorni.

Personaggio cult, in ogni occasione: di recente ha fatto rumore la notizia della fan che gli avrebbe palpato il “pacco”, durante un concerto, ancora prima le immagini (e i video) della sua camminata in mutande per le vie di Times Square, a New York.

Tutte le date del Blu Celeste Tour

E' stato così all'Eurovision, di fatto è così per ogni concerto del Blu Celeste Tour, inaugurato il 3 aprile scorso al Teatro Geox di Padova (doppia data), e proseguito poi al Fabrique di Milano, all'Atlantico di Roma, al Teatro Concordia di Torino, alla Tuscany Hall di Firenze, e ancora alla Casa della Musica di Napoli ed Estragon di Bologna, prima di atterrare a Brescia, al Gran Teatro Morato venerdì 27 e sabato 28 maggio.

Il tour proseguirà, ancora e ancora, per tutta l'estate fino alla metà di settembre. Il calendario estivo riprende il 18 giugno a Locarno, Svizzera, e continua poi a Genova, Paestum (Salerno), Ferrara, Alba (Cuneo), Udine, Lucca, Servigliano (Fermo), Roma, Catania, Matera, Gallipoli (Lecce), Cattolica (Rimini), Olbia e Milano. Sono tutte, ma proprio tutte sold out: “Un mare d'amore”, scrive Blanco su Instagram.