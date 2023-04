Concerto a sorpresa in piazza: fan in delirio per Blanco

Avvistato, taggato, osannato: a pochi giorni dall'uscita del nuovo album - save the date, per chi non lo sapesse: venerdì 14 aprile - il "nostro" Blanco, al secolo Riccardo Fabbriconi da Calvagese della Riviera, ha inaugurato in questi giorni un suo tour informale in lungo e in largo per la penisola italica, per promuovere (appunto) il suo nuovo disco, dal titolo "Innamorato" e che contiene anche l'attesissimo singolo "Un briciolo di allegria", scritto e prodotto insieme al fedele Michelangelo e cantato in duetto con Mina.

Il tour (informale) di Blanco

Gustoso spoiler, (quasi) in diretta Instagram: in quel di Firenze, location il piazzale Michelangelo (manco a farlo apposta), il Blanchito nazionale ha improvvisato, microfono e pianoforte, il brano "Lacrime di piombo", altro pezzo che fa parte della misteriosa (per ora) tracklist che per certo accoglierà anche i singoli (già pubblicati) "Nostalgia" e "L'isola delle rose" (la canzone del "caso", anzi caos a Sanremo 2023).

Non solo Firenze: Blanco e Michelangelo sono stati avvistati anche a Venezia, vestiti di tutto punto e in sella a una gondola (forse per girare un nuovo videoclip: le telecamere stavolta non mentono) e ancora a Napoli, prima dell'alba e sul molo di fronte al Castel dell'Ovo, per spoilerare un altro brano di "Innamorato". Il conto alla rovescia si sta per esaurire.