L'attesa è finita, mistero svelato: è in arrivo il nuovo album di Blanco

L'attesa è finita, il mistero finalmente svelato: venerdì 14 aprile sarà il giorno del "fuori ovunque" (store fisici e digitali) per il nuovo album di Blanco, al secolo Riccardo Fabbriconi, 19 anni da Calvagese della Riviera. Come da rumors, il titolo sarà "Innamorato" (che sarà pure un singolo): in attesa della tracklist ufficiale, appare assai probabile (anzi, quasi certo) che il disco conterrà anche i singoli "Nostalgia" e "L'isola delle rose" (è il brano del "caso", anzi caos a Sanremo 2023), la canzone "Sbagli" di cui ad oggi è disponibile solo una preview pubblicata su Instagram e soprattutto "Un briciolo di allegria", il pezzo scritto insieme al fedele producer Michelangelo e cantato in duetto con Mina (per la cronaca: sarà anche nel nuovo disco della Tigre di Cremona).

Il brano in featuring con Mina

Nel caso specifico, fa sapere lo staff di Blanco, si tratta di una "sensazionale collaborazione", su cui si è lavorato a lungo, molto a lungo. Svelata anche la cover di "Innamorato", realizzata da uno scatto di Chilldays nel deserto boliviano di Salar de Uyuni. Al di là delle voci, la pubblicazione del disco è stata anticipata in questi giorni da un reel su Instagram, che ancor di più ha scatenato l'attesa dei fan.

Aspettando il 14 aprile

Missione compiuta: aspettando il 14 aprile, come da programma c'è anche il pre-order, per i più sfegatati. "Innamorato di un tramonto - scrive Blanco su Instagram anticipando il testo della canzone - che ogni sera poi si spegne dietro un campo, e io poi ci piango. Innamorato delle stelle, che ogni notte poi ci spiano dall'alto mentre noi cantiamo in balcone a Vescovato". C'è poco altro da dire: "Il nuovo nuovo album, fuori il 14 aprile".