Le origini del Black Friday: ecco perché si chiama così

Niente assalti ai negozi, nemmeno ai pochi rimasti aperti, per rispetto delle normative anti-contagio: dopotutto, siamo ancora in Zona Rossa (almeno fino al 27 novembre, poi si vedrà). Ma l'appuntamento con il Black Friday edizione 2020, anche e soprattutto online, difficilmente sarà rimandato: ormai è (quasi) una tradizione anche italica, basta pensare che nel novembre di un anno fa sono stati spesi circa 1,8 miliardi di euro, da parte di 16 milioni di italiani che hanno "investito" in sconti e offerte una media di poco più di 100 euro a testa.

Era già così nel 2019, lo sarà ancora di più quest'anno causa pandemia: è sicuramente sul web, infatti, che sono attesi i movimenti più intensi. Su tutti, ancora una volta, il colosso dell'e-commerce Amazon, che lancia una Black Week che quest'anno proseguirà per ben dieci giorni, dal 20 al 30 novembre. Per tutte le offerte e gli aggiornamenti in tempo reale, basta un clic a questo link.

Le origini del Black Friday

Tra storia e leggenda: vi siete mai chiesti quali sono le origini del Black Friday? Nel merito, sono diverse le scuole di pensiero. Di certo arriva dagli Stati Uniti, e di certo il venerdì successivo al giorno del Ringraziamento. Ma perché si chiama Black Friday, venerdì nero? Per alcuni, come scrive Wikipedia, l'espressione Black Friday sarebbe nata a Philadelphia come conseguenza del pesante e congestionato traffico stradale proprio durante le ore di shopping sfrenato.

Secondo altri invece, ed è questa la versione ad oggi più accreditata, farebbe riferimento alle note sui libri contabili dei commercianti, che tradizionalmente passavano dal colore rosso (per annotare le perdite) al nero (per annotare invece i guadagni): da qui termine “Black Friday”, ossia il venerdì dove sui taccuini si scrive con la penna nera, e dunque si guadagna.

Dal punto di vista temporale, esiste invece una data certa: nel 1924, il giorno successivo al Ringraziamento, la catena Macy's organizzò la prima parata per festeggiare l'inizio degli acquisti natalizi.

Storia del Black Friday

Tra alti e bassi, il Black Friday diventa un fenomeno commerciale (almeno negli Stati Uniti) a partire dagli anni Ottanta. E' da quel momento che si scatenano le folli corse agli acquisti, alle imperdibili offerte e alle promozioni della durata di un solo giorno. Ad oggi, più di 30 anni dopo, non esiste un solo Paese (o quasi) dove da qualche parte non sia celebrato il Black Friday. E i numeri sono ormai stratosferici: tanto per capirci, nel 2013 negli Stati Uniti sono stati spesi quasi 60 miliardi di dollari, da più di 80 milioni di persone (come tutta la popolazione della Germania). In Cina invece, lo scorso anno, sono stati spesi più di 15 miliardi e solo nel primo minuto di acquisti.