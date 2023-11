Black Friday: sconti in 3mila negozi bresciani, spese fino a 200 euro a testa

Al di là delle (infinite) offerte online, saranno quasi tremila i negozi bresciani che proporranno sconti per il Black Friday 2023, in corso per tutta la giornata di venerdì 24 novembre: poco meno di uno su tre gli aderenti e fronte delle 9.950 attività di vicinato complessive attive in provincia di Brescia. Confesercenti della Lombardia Orientale ha presentato uno studio in merito al “venerdì nero” (per saperne di più sulle origini: a questo link): la stragrande maggioranza degli italiani, circa il 74%, ha deciso che sfrutterà il Black Friday per acquisti e regali di Natale.

Quanto si spende

Quasi un italiano su due – il 45% – prevede di compiere almeno un acquisto: a questi si aggiunge un ulteriore 40% che ritiene probabile l'acquisto, anche se finalizzerà la decisione in base alle offerte. Online o in negozio: sono 200mila le imprese del commercio di vicinato a livello nazionale che aderiranno all'evento promozionale. In media i consumatori dedicheranno al Black Friday un budget di 216,8 euro, con una previsione di spesa più alta nel centro-nord rispetto che al sud. L'investimento più alto nella fascia di sconti si rileva tra i 35 e i 65 anni, con una spesa media di 228 euro: ma saranno i più giovani, tra i 18 e i 34 anni, quelli ad aderire maggiormente all'iniziativa (anche se spenderanno un po' di meno). Il 70% degli intervistati – sondaggio condotto da Ipsos e Confesercenti tra clienti e negozianti – ha già acquistato prodotti approfittando delle promozioni che hanno preceduto il 24 novembre.

Cosa si compra

Quest'anno il Black Friday sarà all'insegna della moda: il 49% si è dichiarato interessato all'acquisto di capi d'abbigliamento, calzature e accessori, una quota superiore (per la prima volta dall'inizio di queste rilevazioni) a quella orientata verso un prodotto informatico o elettronica (47%). Al terzo posto i prodotti per la bellezza e la cura della persona, indicati dal 34%: seguono elettrodomestici (29%), libri (24%), giocattoli (21%) e mobili e prodotti per la casa (18%). Le piattaforme online più cliccate saranno Amazon, eBay e Shein: tra i negozi fisici i più scelti saranno quelli multimarca, indicati dal 27% degli intervistati.

Luci e ombre

Luci e ombre sul Black Friday. “A furia di mesi neri e promozioni anticipate – commenta Barbara Quaresmini, presidente Confesercenti Lombardia Orientale – il commercio fisico rischia un dicembre in rosso. Le promozioni autunnali sono nate come strumento di marketing delle piattaforme online. La rete delle piccole imprese del commercio non si tira indietro dalla competizione, ma i negozi reali sono sfavoriti, anche per i maggiori oneri fiscali e costi che sostengono rispetto al web, e che riducono i margini per le offerte. È necessario intervenire, per garantire concorrenza e pluralismo e tutelare i negozi, anche questi un patrimonio del Made in Italy”.