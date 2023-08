Bar e ristorante, chiosco e officina: sulla ciclabile apre il nuovo "bicigrill"

Save the date: sabato 2 settembre inaugura ufficialmente il bicigrill “La Staffetta”, un progetto promosso dalla coop Area e dal Comune di Sabbio Chiese con il contributo di Fondazione ASM, con l'intento di incentivare la mobilità sostenibile in Valsabbia. La festa di inizio attività è in programma nella struttura di Via Caduti (work in progress: in questi giorni gli ultimi ritocchi) a partire dalle 17.30, con aperitivo e musica dal vivo.

Per chi volesse arrivare in bici, appuntamento anticipato di un paio d'ore (alle 15.30) con partenza dal piazzale Italmark di Via Zanardelli a Villanuova sul Clisi, per circa 15 km sui pedali, rigorosamente in compagnia, percorrendo la ciclabile che attraversa la valle da Villanuova a Sabbio.

Il nuovo bicigrill La Staffetta

Il nuovo bicigrill La Staffetta sarà un “chiosco multiservizi”: offrirà, oltre al servizio di caffetteria e ristorazione, anche un punto assistenza (stile ciclofficina) per le riparazioni delle biciclette e un punto informativo relativo ai percorsi ciclopedonali della Valsabbia. Il bicigrill dal 2 settembre sarà pronto ad accogliere ciclisti, cicloamatori e turisti in transito.

Il chiosco La Staffetta, fanno sapere dalla cooperativa Area, punta inoltre ad essere uno strumento di attività educative e riabilitative, offrendo spazi rivolti a minori e adulti che necessitano di “un percorso di rilettura della propria traiettoria esistenziale”: attese anche collaborazioni con le scuole e le aziende per favorire l'utilizzo della bicicletta come mezzo di trasporto ecologico e salutare.