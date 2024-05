Apre il nuovo bicigrill: per gestirlo un investimento di 250mila euro

È davvero pronto a partire il nuovo bicigrill di Prevalle, realizzato con un investimento di 345mila euro, di cui 110mila da fondi di Regione Lombardia: si trova in Via Roggia Gazzetta, direttamente affacciato sulla ciclabile Gavardina. Il locale da pochi giorni è stato aggiudicato alla Arcana srls di Salò, società specializzata in ristorazione e organizzazione di eventi nata nel 2023 dalla fusione di tre cooperative sociali già impegnate anche nel settore dell'ospitalità.

L'offerta economica

La società ha presentato un'offerta da 1.900 euro al mese, pari a 22.800 euro l'anno, più del doppio rispetto agli 800 euro (9.600 l'anno) fissati a base d'asta: il contratto avrà durata di 6 anni, con rinnovo automatico per altri 6, salvo disdette. “L'offerta economica – spiega la vicesindaca Desirée Maccarinelli – è andata ben oltre le aspettative, a dimostrazione di quanto può valere un investimento di questo tipo, se ben gestito”. L'offerta per il canone d'affitto sarà dimezzata del 50% per i primi 2 anni, come indicato nel bando. Nell'arco dei 12 anni l'investimento complessivo si attesterà intorno ai 250mila euro.

Il progetto tecnico

“Ricco e ambizioso il progetto presentato – continua Maccarinelli con riferimento all'offerta tecnico – che prevede 10 e-bike da mettere a noleggio e un'ampia gamma di accessori per allestire l'area sgambamento cani. Previsti anche giochi per bambini da posizionare nelle aree verdi e attrezzi per allenarsi rivolti agli adulti, e ancora uno sguardo rivolto al sociale, con l'intenzione di coinvolgere nello staff tirocini lavorativi o figure svantaggiate, su indicazione dei Servizi sociali. La società ha inoltre già preso contatti con alcune associazioni che collaborano con il Comune di Prevalle, nell'ottica di interagire e creare una rete per la promozione del territorio”. Il progetto “tecnico” dovrà essere attuato in tutte le sue parti entro i primi 2 anni di attività.

“Siamo assolutamente entusiasti di questa aggiudicazione – la chiosa della vicesindaca e assessora ai Servizi sociali – e ci auguriamo che il bicigrill possa diventare, nel più breve tempo possibile, un punto di riferimento non solo per il cicloturismo ma anche per la valorizzazione del territorio, motivo per cui è stato ideato e progettato. Non ci resta che dare il benvenuto al gestore e augurargli un buon lavoro”. Il bike grill di Prevalle è uno dei pochi in Valsabbia e in tutta la provincia: ultimi ritocchi e verrà organizzata l'inaugurazione.