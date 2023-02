Fatturato record per Beretta: nel 2022 ricavi oltre i 310 milioni di euro

Un tempo, in Valtrompia, c'era un detto popolare che finiva così: con riferimento ai paesi della valle, "non si muove foglia che Beretta non voglia". Nei secoli dei secoli, il brand Beretta è cresciuto e si è consolidato, oggi azienda leader nel settore armiero ma a livello internazionale: e con ricavi da record nell'anno appena concluso, 310 milioni di euro di fatturato nel 2022 (cifra mai raggiunta in precedenza). Tutto questo quando si avvicina lo storico traguardo del mezzo millennio di vita: Beretta, nel 2026, celebrerà i suoi primi 500 anni di attività (dal 1526 quartier generale a Gardone Valtrompia).

Fatturato record

"Il 2022 verrà ricordato e celebrato come l'anno in cui abbiamo raggiunto e superato i 300 milioni di fatturato, traguardo mai raggiunto prima - spiega il presidente Franco Gussalli Beretta - Sono numeri estremamente importanti, raggiunti grazie al nostro core business che si focalizza sul mercato civile e sportivo, dimostrato dall'incremento del 50% nei principali mercati europei. In questo anno record mi preme evidenziare l'importante trend di crescita (a doppia cifra) registrata dalla Divisione abbigliamento e accessori, ricambi e proshop: rispettivamente +18% per l'abbigliamento, +30% per gli accessori, +20% per ricambi e proshop". Solo il mercato civile italiano vale oggi più di 21 milioni di euro.

I costi energetici

Ma è stato anche "un anno complicato", continua Gussalli Beretta: "Come tutte le aziende abbiamo dovuto fronteggiare la crisi e i rincari energetici. Un numero su tutti: il costo di produzione è salito a 9,5 milioni di euro rispetto ai 2,8 milioni dell'anno precedente. Nel 2022 abbiamo speso 8,8 milioni per l'energia (con 700mila euro risparmiati con gli sgravi del credito d'imposta): la bolletta dell'elettricità ha inciso per 7,5 milioni, il doppio rispetto al 2021, mentre il gas per 2 milioni, cresciuto del triplo. Non solo rincari energetici: l'incremento del costo delle materie prime è salito del 50%".

Investimenti e prodotti

Anche nel 2022 sono stati effettuati 16 milioni di euro di investimenti (30 milioni negli ultimi tre anni) di cui 9,5 milioni in macchinari industriali di ultima generazione e 2,5 milioni in progetti digitali: per il 2023 sono già stati stanziati altri 13 milioni. Lo scorso anno sono stati lanciati anche diversi nuovi prodotti, come la BRX1: la nuova carabina è già stata distribuita in oltre 30 Paesi, con 15mila pezzi venduti. Nel corso dell'anno verrà lanciata anche nel ricco mercato americano. Tra le acquisizioni, viene definita "strategica" quella di Ruag Ammotec: "In questo modo il gruppo - conclude Gussalli Beretta - completa la propria gamma prodotto offrendo così all'appassionato un ecosistema completo".

Sul fronte dei dipendenti - quasi un migliaio di collaboratori nel mondo: 124 i neoassunti lo scorso anno - si segnalano infine un bonus straordinario una tantum di 1.000 euro in welfare aziendale, oltre a un buono carburante da 200 euro.