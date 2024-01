Belen porta Elio Lorenzoni nell'umile casa in cui viveva da piccola: il video

"Vi mostro l’inizio della mia storia, le mie origini. Vi piacciono?". Con questa didascalia Belen Rodriguez ha mostrato ai suoi milioni di follower la casa in cui ha trascorso la sua adolescenza. Un video realizzato dal suo compagno, e futuro marito, Elio Lorenzoni, che l'ha accompagnata in questo viaggio in Argentina alla scoperta delle sue origini e della sua terra.

Belen in questi giorni sembra rinata, è sempre sorridente e felice. E questo video ne è una prova. "Quando avevo 15 anni, dopo la crisi economica in cui abbiamo perso la casa, mio nonno aveva dato 10mila dollari a mio padre e abbiamo comprato questa casa in cui vivevamo solo su un piano - ha spiegato Belen nel filmato - e mio padre da solo ha costruito il secondo". "Nella mia stanza, c'è ancora la scritta con la vernice, avevo scritto 'di fate e di gnomi' perché mi piaceva pensare che dormivo in un bosco incantato", ha aggiunto ancora Rodriguez.

"C'era un salottino con il tavolo e il pc e la cucina, poi c'era il salone dove ancora si vede la struttura del letto. Poi ecco la scala per andare al secondo piano: l'ha fatta mio padre", ha continuato Belen. Nel video poi viene mostrata la zona in cui facevano le grigliate, le pizze e "questo è il lavandino dove lavavo i piatti e racimolavo 25 centesimi di dollari e li racimolavo per andare a Disney World nel 2000. Tutte le domeniche facevamo i pranzi tutti insieme in famiglia. Tutto qua: questa è una parte della mia storia. Ringrazio i miei genitori per avermi donato un'infanzia meravigliosa". Elio è stato uno spettatore silenzioso, ma quello di Belen è stato un gesto molto importante e probabilmente Lorenzoni avrà apprezzato.



Fonte: Today.it