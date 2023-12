Belén in vacanza con la figlia, lite social con il suo ex: "Ci vediamo in tribunale"

Botta e risposta social tra Belén Rodriguez e il suo ex Antonio Spinalbese. La showgirl argentina è già partita per la sua terra natia per il capodanno, insieme al fidanzato bresciano Elio Lorenzoni (imprenditore di Bedizzole) e ai figli Santiago e Luna Marì: il primo avuto durante la relazione con Stefano De Martino, la seconda dalla relazione con Spinalbese. Insieme alla piccola Luna Marì, Belén ha passato qualche giorno di vacanza tra la Franciacorta e il Sebino. Ora il viaggio in Argentina.. e le polemiche.

Cosa ha detto Belén

“Ho letto degli articoli diffamatori ed equivoci sul mio conto – scrive Belén su Instagram – e su mia figlia, riguardanti il Natale. Ho visto post e stories create ad hoc cercando di passare da vittima davanti al pubblico, provando ancora una volta a mettermi in cattiva luce. Io ho sempre rispettato gli uomini, non ho mai vietato niente e lo sai bene. Invito la persona che mi ha tirato in ballo ad occuparsi di sua figlia durante tutto l'anno, non porre l'attenzione solo sul giorno di Natale: l'amore serve sempre, non solo alla vigilia. Lo invito a non nominarmi mai più pubblicamente, ma in forma privata: altrimenti sarò costretta a spiegare la verità ancora una volta, ormai non ho più problemi a farlo”.

In un secondo post, Belén rincara la dose rivolgendosi a Spinalbese: “Se c'è una cosa che mi ha sempre contraddistinto è il fatto di non essermi mai nascosta da nulla. Ho sempre fatto tutto alla luce del sole, forse anche fin troppo: gli italiani mi conoscono da 15 anni e lo sanno. Le minacce sono molto gravi e hanno bisogno dell'attenta supervisione di un giudice. Non si scherza con le mamme: se ci fai spaventare, i nostri figli percepiscono tutto quanto. Adesso metto il telefono in pausa e parto serenamente per l'Argentina. Spero tu abbia qualcuno di bravo per difenderti, perché ho perso la pazienza e le bugie hanno le gambe corte. Ci vediamo in tribunale”.

Le parole di Spinalbese

Così ha scritto invece Antonino Spinalbese sulla sua pagina Instagram: “Sono un padre premuroso e amo mia figlia più di ogni altra persona: lei è la mia ragione di vita. Essere padre vuol dire amare incondizionatamente una figlia, stare in silenzio e accettare passivamente tutte le decisioni e i capricci altrui. Accettare contro la mia volontà di essere messo da parte, sentendo continuamente insulti e bugie sul mio conto. Ma tutto ciò va bene, perché io sono il padre e sarò sempre disposto a soffrire per mia figlia. Chi è genitore sa bene quanto sia fondamentale essere presente, ogni giorno, nella vita di un figlio. Essere genitore non significa di avvalersi di babysitter, autisti, personale di servizio e preferire tutti gli altri parenti o nuovi compagni alla presenza del padre. Essere un buon padre non significa avere i milioni in banca per prendersi cura di una figlia. Posso essere anche un pezzente e ne sono orgoglioso: sono una persona di sani valori, pronto a prendermi cura di mia figlia per 24 ore al giorno, per il resto della mia vita”.