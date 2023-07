"Chissà che buoni sono i dolci, adesso che è passata Bélen!". Grande emozione a Sellero per l'arrivo, più inaspettato che mai, di Bélen Rodríguez alla Pasticceria Bontempi, nota in tutta la valle per la prelibatezza delle sue creazioni.

Sellero, 1.390 anime nel cuore della Valcamonica, non è propriamente solita per le visite di vip di questo calibro e la presenza della showgirl ha fatto comprensibilmente scalpore, sebbene il suo debutto nella televisione italiana ha avuto un'impronta camuna: risale infatti al novembre 2006, quando è stata ospite dei programmi televisivi di TeleBoario.

Naturalmente, non potevano mancare i selfie con i titolari e i clienti, a cui lei si è concessa con semplicità e il suo bellissimo sorriso. Le foto sono state poi pubblicate sulla pagina Facebook della pasticceria e non sono mancanti i commenti di apprezzamento all'incantevole 38enne: "Molto più che bella, semplicemente classica!", scrive Laura.



Chissà dov'era diretta la diva Bélen, che – dopo aver salutato tutti i presenti per l'entusiasta accoglienza – ha poi continuato il suo viaggio, lasciandosi alle spalle un attraente profumo di celebrità e mistero.

Chi è Belén Rodríguez: gli esordi

Nata col nome di María Belén Rodríguez Cozzani, il 20 settembre 1984 a Buenos Aires in Argentina, Belén ha coltivato da sempre il sogno di diventare una ballerina professionista. Ha infatti iniziato a studiare danza fin da bambina e ha preso lezioni di ballo classico, moderno e jazz. A soli 17 anni, il primo successo partecipando al famoso concorso di bellezza "Miss Argentina", con cui ha ottenuto il titolo di "Miss Buenos Aires", dando così il via alla sua carriera nel mondo dello spettacolo.

Il grande salto nella carriera è avvenuto nel 2004, quando si è trasferita in Italia. Qui ha partecipato a un primo reality show, l'Isola dei Famosi, e ha catturato l'attenzione del pubblico con la sua sensualità e il suo carisma. Nel corso degli anni, ha preso parte a numerosi programmi televisivi. Spesso lavora ancora come modella, partecipando a importanti campagne pubblicitarie.

Affari e vita privata

La sua vita privata è stata spesso oggetto di grande interesse da parte dei media. Ha infatti avuto diverse relazioni sentimentali, spesso molto chiacchierate, con personaggi dello spettacolo e dello sport. Le sue relazioni più note sono quelle con Fabrizio Corona, Marco Borriello, Andrea Iannone e Stefano De Martino.

Oltre alla sua carriera televisiva e nel mondo della moda, negli anni ha dimostrato di essere un'abile imprenditrice, lanciando diverse linee di abbigliamento e accessori che hanno riscosso un notevole successo commerciale. Oltre alla sua attività professionale, è anche madre di due figli: Santiago, nato nel 2012 dalla relazione con Stefano De Martino, e un secondo figlio nato da un'altra relazione, quella con il modello Antonino Spinalbese.

Passano gli anni ma la popolarità di Bélen continua a crescere, e la sua presenza sui social media è seguita da milioni di fan in tutto il mondo. Tutt'oggi resta una delle personalità più influenti dell'industria dello spettacolo e, incredibile ma vero, tutto ebbe inizio proprio in Valcamonica.