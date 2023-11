Le vacanze e l'anello: matrimonio bresciano per Belén Rodriguez

Belén Rodriguez ed Elio Lorenzoni presto sposi. Il gossip si scatena sulla notizia che rimbalza ormai da ore sui social e sul web. L'imprenditore di Bedizzole – è patron della Lorenzoni srl, attiva dal 1946 nel mondo dei ricambi moto – avrebbe fatto la proposta alla showgirl durante la loro ultima vacanza insieme, alle Maldive. Belén non ci ha pensato due volte e ha postato su Instagram l'esito della sua personale consultazione: “Sì”, come risposta inequivocabile, e un anello al dito a testimoniare l'impegno.

Belén avrebbe da poco divorziato con Stefano Di Martino, da cui ha avuto un figlio: dunque sarebbe libera di convolare a nozze con il suo nuovo fidanzato. La coppia Rodriguez-Lorenzoni si frequenta ormai da mesi, dalla scorsa estate: dopo un lungo silenzio social, la showgirl argentina da 10,5 milioni di follower solo su Instagram ha ricominciato a raccontare la sua vita tra immagini e stories, sempre al fianco di Elio.

"Stiamo insieme da 5 mesi"

L'imprenditore bresciano – della sua età non c'è certezza, almeno per ora: potrebbe aver appena compiuto 34 o 40 anni – è laureato in Economia e gestione aziendale alla Cattolica di Milano e da tempo nel board della Lorenzoni srl, storica azienda di Bedizzole (fatturato milionario) come detto specializzata nella fornitura di ricambi per moto e motorini.

È la stessa Belén a fare chiarezza sulla loro love story, rispondendo a chi (su Instagram) la incalzava su questo innamoramento così rapido: “Conosco Elio da tanto tempo, ormai da 12 anni, ma non c'è mai stato niente, lo vedevo solo come un amico. Ma gli volevo già bene, perché è un ragazzo per bene: stiamo insieme da 5 mesi, quando c'è una bella amicizia, a passare all'amore si fa in fretta”.