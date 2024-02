"Quando finisce un amore": è già addio tra Elio Lorenzoni e Belén?

Sarebbe ormai clamorosamente giunta al capolinea la love story tra Belén Rodriguez e l'imprenditore bresciano Elio Lorenzoni di Bedizzole, titolare della storica azienda (aperta dal 1946) Lorenzoni srl, specializzata nella fornitura di pezzi di ricambio per moto e motorini, fatturato milionario. La rottura, come rivelato dal settimanale Chi, sarebbe giunta inesorabile al ritorno del viaggio della coppia in Argentina: a scanso di equivoci e smentite, la loro relazione sarebbe durata solo pochi mesi (dalla scorsa estate). E pensare che, nel novembre scorso, lui le aveva pure regalato un anello diamantato, nei giorni della loro vacanza da sogno alle Maldive..

Tutto da rifare, ma le occasioni non mancano. Mentre di Elio si hanno poche notizie, Belén è stata già avvistata a Milano in compagnia di Giacomo Cavalli, modello di fama (ha già sfilato anche per Armani) ed ex fidanzato nientemeno che di Diletta Leotta. I due si sono incontrati in un locale e poi sono saliti insieme a casa di Cavalli: tutto raccontato (con foto e dettagli) sulle pagine di Chi.

Le parole di Belén

Ma è lo stesso settimanale che entra nel merito della presunta rottura tra la showgirl e l'imprenditore bresciano. “In realtà – scrive Chi – la loro relazione si è chiusa poco dopo il ritorno dalla vacanza in Argentina. Incomprensioni, cambiamenti ed è stato addio: Belén si è ripresa dal periodo buio ed Elio è rimasto probabilmente spiazzato”.

Così ha poi dichiarato la stessa showgirl: “Mi sono allontanata da tutto perché non avrei portato rispetto al mio lavoro. Mi era venuto a mancare l'amore per me stessa, volevo ritrovarmi”. E ancora: “La sofferenza mi stava divorando, ho commesso tanti sbagli e il primo è stato quello di avere smesso di credere in me stessa. Mi sono nascosta nei pregiudizi degli altri, ho creduto a chi mi sminuiva, mi sono sentita piccola e inutile”.



Un altro indizio della rottura arriva dai social. Pochi giorni fa, Belén si trovava da sola a Dubai per lavoro, ma su Instragam ha trovato il tempo di commentare Sanremo, nientemeno che la canzone "Quando finisce un amore", interpreta da Irama e Riccardo Cocciante nella serata delle cover. Sarà stato solo un caso?