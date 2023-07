La nuova fiamma di Belén? L'imprenditore bresciano Elio Lorenzoni

C'è chi già lo ha definito lo scoop dell'estate: Belén Rodriguez potrebbe avere una nuova fiamma, e questa nuova fiamma sarebbe un imprenditore bresciano. Si tratta di Elio Lorenzoni, titolare della Lorenzoni srl di Bedizzole - storica azienda, aperta dal 1946, per la fornitura di pezzi di ricambio per moto e motorini, fatturato milionario: i due sono stati paparazzati dal settimanale "Chi", che ha pubblicato le foto sulla rivista da giovedì in edicola.

Lo scoop di "Chi"

"Questa settimana - si legge in una nota del settimanale - la copertina di Chi è dedicata alle prime clamorose immagini di Belén Rodriguez in atteggiamenti teneri con l'imprenditore dei motori Elio Lorenzoni. Solo pochi giorni fa le ultime foto insieme con Stefano Di Martino sembravano smentire le voci di una crisi. Ma poi De Martino ha tolto la fede nuziale e Belén si è presentata alla festa di compleanno di Ignazio Moser in compagnia di Elio, con il quale ha mostrato una confidenza inequivocabile".

Elio Lorenzoni

Per Belén si tratterebbe dell'ennesima love story che riempirà pagine e pagine di gossip. Non è così per Elio Lorenzoni, conosciuto nel mondo dell'imprenditoria ma non in quello dello spettacolo: 40 anni, laureato in Economia e gestione aziendale alla Cattolica di Milano, è nel board non solo della Lorenzoni srl di Bedizzole ma anche della Lorenzmotors. Avvistato per la prima volta insieme a Belèn, facile immaginare che la frequenti da un po'. E chissà se saranno rose.. e se fioriranno.