Tutto vero, Belén sposerà Elio: "Ho fatto io la proposta"

Fiori d'arancio dovevano essere, fiori d'arancio saranno. Non c'è ancora una data, né tanto meno la location: ma è tutto vero, Belén Rodriguez sposerà l'imprenditore bresciano (è di Bedizzole) Elio Lorenzoni. La coppia si frequenta oramai da mesi: dopo qualche fuga d'amore lontano dai riflettori, nelle ultime settimane la loro love story è finita sotto i riflettori, soprattutto sui social. E dai social si è scatenato il gossip per il futuro matrimonio (e magari anche un figlio, chissà): la conferma ufficiale è arrivata dalla stessa Belén, ospite domenica pomeriggio nel salotto di Mara Venier su Rai 1, a Domenica In.

Una nuova vita dopo “un brutto periodo durato 2 anni, ma oggi fortunatamente alle spalle”, ha detto la showgirl argentina classe 1984 – il suo promesso sposo è classe 1989: 5 anni più giovane – con riferimento al matrimonio (concluso) con Stefano De Martino. “Sono grata alla vita per tutto quello che mi ha dato – ha continuato Belén –. Nonostante tutto, dovevo capire sarebbe andata così. Ma oggi il mio futuro lo vedo radioso”.

L'intervista di Belén Rodriguez

Galeotto quel brillante tempestato di diamanti che ha fatto capolino su Instagram: Belén ha detto sì, anzi. “Ho fatto io la proposta”, ammette la showgirl. Matrimonio da favola? “I miei genitori stanno insieme da 41 anni – ha detto ancora Rodriguez – ed è per quello che insisto, perché credo nell'amore: faccio sempre le stesse cose, ma mi aspetto un effetto diverso. Anche sulla sedia a rotelle o con il catetere, io ci crederò sempre. Nella vita l'amore sta al primo posto, il lavoro al secondo: e l'ho dimostrato”.

Sulla love story con Elio Lorenzoni: “Eravamo amici e non era mai successo nulla”. Finché qualcosa è scattato: “Non ero abituato a un uomo così per bene, non mi sembra vero. Lui ha fatto per me quello che non aveva mai fatto nessuno. Non era facile stare con me in quel momento: lui mi ha tenuto la mano come amico, finché a un certo punto..”. Amore vero: “Mi fa sentire piccola. Sto vivendo un sogno. E non ho intenzione di svegliarmi”.