C'è sempre più amore tra Elio e Belén: "Stanno già pensando a un figlio"

Matrimonio in vista per Belén Rodriguez e il bresciano Elio Lorenzoni, imprenditore classe 1989 di Bedizzole: non è più una novità, tutti hanno visto il brillante al dito della showgirl argentina. Ma con il passare dei giorni emergono nuove indiscrezioni: “I due hanno appena fatto una luna di miele anticipata (alle Maldive, ndr) – scrive il settimanale Nuovo –. Resta da capire se le loro nozze verranno celebrate prima o dopo quelle della sorella Cecilia che, dopo molti rinvii, il prossimo anno dovrebbe finalmente sposare il fidanzato Ignazio Moser”.

La love story con Elio Lorenzoni

Belén avrebbe da poco divorziato con Stefano Di Martino, da cui ricordiamo ha avuto un figlio. La coppia Rodriguez-Lorenzoni si frequenta ormai dalla scorsa estate: è la stessa Belén ad aver raccontato i dettagli della loro relazione su Instagram, per i suoi 10,5 milioni di follower. “Conosco Elio da tanto tempo, ormai da 12 anni – ha detto Belén – ma non c'è mai stato niente, lo vedevo solo come un amico. Ma gli volevo già bene, perché è un ragazzo per bene: stiamo insieme da 5 mesi (ormai quasi 6, ndr) e quando c'è una bella amicizia, a passare all'amore si fa in fretta”.

La notizia del matrimonio, in realtà, era stata smentita da Fabrizio Corona, altro ex di Belén Rodriguez. Ma i post su Instagram della coppia sembrano invece confermare i fiori d'arancio. “Superato il periodo nero – si legge ancora sul settimanale Nuovo del 21 novembre scorso – Belén ha ritrovato il sorriso accanto a Lorenzoni. Insieme adesso stanno pensando anche a un figlio. Adesso la showgirl fa sul serio”.