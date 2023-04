La banca bresciana con un utile da 9,6 milioni di euro

La raccolta diretta sfiora il miliardo di euro, +3% rispetto al 2021, gli utili di fatto raddoppiano (da 4,970 a 9,613 milioni: +93,45%) e anche i soci, ormai, sfiorano quota settemila, 301 in più in un solo anno: sono i numeri più significativi tra i dati di bilancio (al 31 dicembre 2022) presentati da Bcc Agrobresciano, storica banca bresciana - quartier generale a Ghedi - aperta da oltre 125 anni. "Bcc Agrobresciano - fa sapere il direttore generale Giuliano Pellegrini - cresce complessivamente nell'attività di intermediazione: la raccolta diretta supera i 972 milioni di euro, la raccolta indiretta a 288 milioni, gli impieghi verso clientela (oltre 612 milioni di euro) con un +5% per quelli in bonis. Questi impieghi in bonis, ovvero non rischiosi, sono un altro elemento che evidenzia le nostre scelte e azioni virtuose".

I numeri del bilancio

Qualche numero. La raccolta diretta si attesta a quota 972,662 milioni di euro, +2,94% sul 2021 pari a +27,774 milioni: quella indiretta sfiora i 287 milioni, erano 280,6 nel 2021. L'utile netto è fissato a 9,613 milioni: +93,45% rispetto al 2021 (quando fu di 4,970 milioni) pari a un incremento di 4,644 milioni sull'esercizio precedente. Il margine d'interesse (mint), ovvero la differenza tra interessi attivi e passivi, è pari a 20,412 milioni: il margine di intermediazione (la somma di margine d'interesse, commissioni nette, dividenti, risultati netti di attività di negoziazione, di copertura, di attività e passività finanziarie) è di 31,615 milioni.

Sia per il mint che per il margine di intermediazione incrementi positivi rispetto al 2021, anche in doppia cifra. Bene anche il dato sul Tcr (Total Capital Ratio), aumentato di oltre 130 punti base da 22,75% a 24,04%. Infine i soci: più 301 in un anno (+4,54%), sono 6.926 al 31 dicembre 2022.

La capitale della Cultura

"Siamo orgogliosi del nostro lavoro quotidiano - il commento di Osvaldo Scalvenzi, presidente di Bcc Agrobresciano -. Tutti noi, dal Cda ai dipendenti, dalla direzione generale agli uffici, collaboriamo spinti da valori condivisi, dalla volontà di sostenere il nostro territorio e dare il meglio ai nostri soci e clienti. Tutte le offerte commerciali e le attività sociali confluiscono in un unico grande messaggio, promuovere la crescita del territorio: economica, sociale e culturale. Nell'anno di Brescia capitale della Cultura, quest'ultimo aspetto è ancora più sentito".

A tal proposito, si segnalano attività come i primi "Agroparchi" di Ghedi e Fiesse, il sostegno al Centro Teatrale Bresciano, le mostre di Francesca Volpi e Livio Scarpella, main sponsor di Librixia e Cosmodonna, un libro sul cimitero vantiniano di Brescia.