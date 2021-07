Un hotel nuovo di zecca al posto dell'edificio abbandonato

Doveva essere la Casa del fascio, negli anni bui della dittatura, poi mai ultimato a causa della guerra: venne riconvertito, negli anni Cinquanta, come sede del Genio civile, prima di vivere una lunga fase di inutilizzo e di abbandono. Adesso rinasce, nuovo di zecca, come albergo della catena B&B Hotels, brand internazionale presente con più di 550 hotel in Europa, 49 in Italia, 18 in Lombardia.

E' stato inaugurato giovedì mattina il nuovo B&B Hotel Brescia, in Piazzale Cremona: la struttura, come detto, nasce dal recupero dello storico edificio (abbandonato) denominato “ex Genio civile”. E' il risultato di un lungo intervento edilizio integrato, ispirato al concetto di “urban mining”, ovvero fare tesoro delle prestazioni ambientali e tecnologiche di edifici e materiali, evitando sprechi e riutilizzando le risorse esistenti secondo un'ottica di sostenibilità ambientale.

I dettagli del primo B&B Hotel Brescia

In particolare, il B&B Hotel Brescia recupera parte di un prezioso patrimonio architettonico. Oggi trasformato in “un accogliente albergo – fanno sapere da B&B dal design, stile e tecnologie moderni, che insieme a materiali naturali ne rendono l'immagine giovane e fresca”. E ancora: “Un ambiente interno pulito e contemporaneo in cui i colori e le forme si combinano in modo raffinato e traggono ispirazione dalla città e dalla sua storia”. Il nuovo albergo è attrezzato con 85 camere (singola, doppia, matrimoniale, tripla standard e superior), ciascuna dotata di comfort e servizi tra cui climatizzazione autoregolabile, minibar e cassaforte elettronica.

Nel mondo del 2.0, ma che viaggia ormai verso il 4.0, sono garantiti diversi servizi “smart”: ogni ospite dispone di una connessione wi-fi a 200 megabit al secondo, illimitata e gratuita, e di una smart tv a 43 pollici con Chromecast integrata, canali Sky gratuiti, contenuti multimediali, sezioni dedicate per i ristoranti nei dintorni e informazioni sul territorio.

La soluzione ideale per turismo e lavoro

Il B&B Hotel di Brescia di Piazzale Cremona si trova a 10 minuti a piedi dalla stazione ferroviaria e dalla stazione della metro, a pochi passi dal centro storico della città: “La soluzione ideale – dicono ancora da B&B – per visitare e godere dell'offerta turistica bresciana, ma anche per visitare le zone limitrofe come la Valcamonica, le vette dell'Adamello, il lago di Garda o il Sebino, e le vicine Bergamo e Verona. Inoltre, la sua posizione a meno di 10 minuti di auto dal casello autostradale Brescia Centro, rende il B&B Hotel la soluzione strategia per organizzare viaggi di lavoro e business meeting in città”.