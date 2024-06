È bresciano il maxi-centro commerciale da 27mila mq e 130 negozi

Sarà presto a gestione bresciana il maxi-centro commerciale Barberino Outlet, aperto dal 2006 e situato a Barberino di Mugello, Firenze: attualmente ospita 130 negozi su una superficie di oltre 27mila metri quadrati. Dal prossimo luglio sarà affidato a Promos, società con sede a Brescia che da più di 30 anni sviluppa, promuove, commercializza e gestisce progetti immobiliari commerciali in Italia e all'estero. Con questo affidamento, arrivato al termine di una gara europea, Promos diventa leader nel mercato nazionale sia per superficie gestita (più di 170mila mq di superficie commerciale utile, pari al 25% del totale) che per numero di asset under management (in tutto 6) per un totale di oltre 750 negozi.

Promos gestirà il Barberino Outlet per conto di uno dei fondi immobiliari dell'asset manager Dws, che vanta un patrimonio (in gestione) di 941 miliardi di euro e 4.500 dipendenti nel mondo. “Siamo molto orgogliosi di essere stati scelti nuovamente da Dws dopo l'incarico, ricevuto nel 2015, per il Valmontone Outlet – commenta Filippo Maffioli, ceo di Promos –. Per questo nuovo mandato metteremo a disposizione tutto il nostro know how per realizzare, nei prossimi anni, un progetto che trasformerà il centro e ne accrescerà l'attrattività”.

Il progetto milionario

È infatti già pronto un “piano” di investimenti milionario: prevista una serie di interventi “che contribuiranno – spiega Promos – a rendere il centro ancora più competitivo sul mercato e ad incrementarne le performance in termini di numero di visitatori e giro d'affari”. Il progetto si svilupperà su 3 macro-aree che coinvolgeranno oltre 7mila mq. Nel dettaglio, 3mila mq di ampliamento dedicati in particolare all'offerta fashion a cui si aggiungerà la realizzazione di un parcheggio multipiano con oltre 200 posti auto; 2mila mq dedicati a una food court; altri 2mila mq per un'area eventi. Verrà infine realizzato anche un Biodiversity garden.