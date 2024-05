Top 10 dei migliori lounge bar d'Italia: c'è anche un locale bresciano

C'è anche il Bar Italia di Salò, affacciato direttamente sul lungolago Zanardelli, nella Top 10 dei migliori lounge bar d'Italia stilata da Il Fatto Quotidiano in occasione del World Aperitivo Day 2024. Aperto dal 1920, ma in realtà già operativo dal 1917 come Albergo Italia, l'omonimo bar salodiano è un pezzo di storia del paese (e di tutto il lago di Garda): “Nel 1922, a seguito di un'idea di Gabriele d'Annunzio – scrive Il Fatto – vengono disputate le Agonali del remo con l'arrivo davanti al Bar Italia e la creazione della Coppa Albergo Italia”.

Da più di un secolo, si legge, “il Bar Italia è punto di riferimento per un aperitivo, un brunch o un cocktail sul lungolago”. E ancora: “Un vero e proprio luogo d'incontro sospeso nel tempo, per un aperitivo all'italiana caratterizzato dall'inconfondibile stile de La dolce vita. La bellezza del golfo di Salò, un gin tonic, qualche irresistibile golosità da assaggiare, lo stile Bar Italia. What else?”.

I migliori lounge bar d'Italia

In ordine di apparizione, nella Top 10 vengono segnalati anche JustMe Milano, il summer garden ai piedi della Torre Branca, a due passi dal Parco Sempione, il cocktail bar ScottoJonno di Napoli, (dal nome dell'armatore Vincenzo Scottojonno che aprì il primo locale agli inizi del Novecento), l'Azotea Torino che è anche ristorante selezionato dalla guida Michelin, l'Hotel Butterfly di Viale dei Gladiatori a Roma, l'Empireo di Firenze, rooftop con vista sul Lungarno della Zecca Vecchia, il Mint Julep di Olbia, Sardegna (ma che nasce a Cremona nel 2016), il Matam vista mare di Santa Maria al Bagno in provincia di Lecce, Il Giardino di Forte dei Marmi, Toscana, il 1930 Cocktail Bar, definito come “lo speakeasy più famoso di Milano”. In alto i calici!