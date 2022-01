Mezzo milione di euro: in un bar colpo grosso al Gratta&Vinci

Mezzo milione di euro: una vincita (quasi) mai vista, a Brescia e non solo. E' il super-premio che è stato “grattato” sabato scorso al bar “Coffee & More” di Via Galileo Galilei a Brescia, ex bar Nettuno in zona Crocifissa di Rosa. Da circa un anno il locale ha riaperto cambiando insegna: è gestito dai giovani fratelli Hu, originari di Castiglione delle Stiviere. Dietro il bancone si alternano Matteo, Angela e Valentina: hanno 19, 20 e 25 anni.

“E' la prima volta nella mia vita che vedo una cifra così importante – ha rivelato Valentina Hu a Bresciaoggi – Ha vinto una signora di origini straniere, di circa una sessantina d'anni. Lei gioca spesso, quindi sono contenta che la vincita le abbia cambiato la vita”.

Il nuovo Gratta&Vinci

La fortunata vincitrice ha giocato e sbancato il nuovo Gratta&Vinci “Speed Cash”, che costa 5 euro con premio massimo di 500mila, il fratello minore del già noto “Turbo Cash”, che invece costa 10 euro, sul mercato da poco più di un anno e con vincita massima di 2 milioni di euro. Come riferito dall'Agenzia dei monopoli, per la prima tornata di “Speed Cash” sono stati stampati poco più di 48 milioni di biglietti.

Tra questi soltanto 6 contengono la vincita massima da 500mila euro: questo significa che la probabilità di vincita è di una ogni 7,680 milioni di biglietti. Insomma, un gran colpo di fortuna: come scriveva tempo fa Il Sole 24 Ore, per assurdo è più facile essere colpiti da un fulmine (una probabilità ogni 300mila in un anno) o da un pezzo di meteorite (una probabilità ogni 1,6 milioni).

Il mercato del gioco in Italia

Come riporta Agimeg, il mercato del gioco è tornato a crescere significativamente in Italia dopo l'inevitabile rallentamento, nel 2020, causato da pandemia e lockdown. Nell'anno appena concluso, il Lotto ha incassato 8,5 miliardi, +32,8% sul 2020: i giochi numerici a totalizzatore (come Superenalotto, Winfolife, Vincicasa) 1,7 miliardi, +30,7%; ma il balzo più consistente è stato proprio quello delle lotterie istantanee, appunto i Gratta&Vinci, che sono passati da 8,1 a 12,9 miliardi nel 2021, con un incremento del +59,2%.

Più alto addirittura del 2019, quando la “raccolta” si fermò a quota 9,1 miliardi di euro. Dei quasi 13 miliardi incassati nel 2021, poco meno di 2 sono stati versati allo Stato come entrata erariale, con un aumento del +72% rispetto all'anno precedente.