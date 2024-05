Sono tutte bresciane le spiagge più belle del lago di Garda

Sirmione, Gardone Riviera e Toscolano Maderno: è qui che giacciono le uniche tre Bandiere Blu di tutta la Lombardia (e del lago di Garda) per il 2024. Parliamo del riconoscimento condotto dall’organizzazione non governativa e no-profit FEE, acronimo di Foundation for Environmental Education, programma operativo in Europa dal 1987: l’obiettivo è quello di promuovere nei Comuni rivieraschi “una conduzione sostenibile del territorio attraverso una serie di indicazioni che mettono alla base delle scelte politiche l’attenzione e la cura per l’ambiente”.

I criteri per la Bandiera Blu

Tra i criteri per la rigorosa selezione non manca, ovviamente, la qualità delle acque, considerato un “criterio imperativo”: solo le località le cui acque sono risultate eccellenti nella stagione precedente, infatti, possono presentare la candidatura. Il riconoscimento internazionale è conferito alle località costiere (di tutta Europa) che soddisfano criteri di qualità relativi a parametri delle acque di balneazione e al servizio offerto, tenendo in considerazione anche la pulizia delle spiagge e gli approdi turistici. Nella valutazione vengono considerati anche altri aspetti come l’educazione ambientale, la gestione dei rifiuti, la regolamentazione del traffico veicolare, la sicurezza.

I tre riconoscimenti bresciani

La spiaggia Giamaica di Sirmione, nota anche come Lido delle Grotte, e ancora la spiaggia del casinò di Gardone (per il quattordicesimo anno consecutivo) e il Lido Azzurro di Maderno: sono questi i lidi più belli (e più puliti) di tutto il lago di Garda. “Le Bandiere Blu conferite a tre località bresciane – commenta l’assessora regionale al Turismo Barbara Mazzali – sono un orgoglio e un punto d’eccellenza per la reputazione turistica della Lombardia, regione dalle tante bellezze. Il Bresciano si conferma terra di alta attrattività, grazie al traino del Garda”.

“Questo riconoscimento valorizza l’offerta turistica di Sirmione – si legge in una nota diffusa dal municipio gardesano –, attestando l’impegno della comunità nella gestione responsabile della costa e delle spiagge, nel rispetto dell’ambiente. Un risultato che non sarebbe stato possibile senza la partecipazione attiva e l’indispensabile sostegno della Direzione regionale Musei Lombardia e della direzione dell’area archeologica della Grotte di Catullo”. Una meraviglia nella meraviglia.