Altro che Sanremo, viva la musica lombarda: una legge per aiutare cori, bande e fanfare

Un sostegno concreto alle realtà musicali amatoriali del territorio, da parte di Regione Lombardia. Lo stabilisce un Progetto di Legge regionale per la "Tutela, valorizzazione, promozione e sostegno alle bande musicali, fanfare, cori e gruppi folk della Lombardia", su iniziativa del consigliere regionale della Lega Floriano Massardi (diplomato al Conservatorio) che ha presentato a Brescia il pacchetto di iniziative. “Scopo di questo Progetto di legge – spiega Massardi – è quello di salvaguardare la tradizione musicale popolare, parte integrante della nostra storia, sia sociale che culturale”.

Il perché di una nuova legge

“Le realtà musicali amatoriali lombarde – prosegue il consigliere regionale – hanno una forte valenza didattica in quanto rappresentano l’unica modalità di avvicinamento o di apprendimento della musica in tutte quelle aree del territorio lombardo in cui non operano scuole a tema, nonché un’opportunità per tutti coloro che non possono permettersi economicamente la didattica musicale. Conoscere e produrre musica ha grandi finalità educative, di crescita socio-culturale, per la comunicazione e la socializzazione tra i giovani e i meno giovani. Con questa legge vogliamo portare la musica in ogni angolo, fermando per un attimo la società distratta e assillata dai problemi della vita quotidiana”.

I dettagli del Progetto di legge

In attesa di un censimento ufficiale e definitivo, si stima che in Lombardia esistano, sparse in ben 1.500 Comuni, più di 600 bande musicali e 400 gruppi corali, oltre a innumerevoli realtà scolastiche, parrocchiali, folkloristiche (senza dimenticare le fanfare): solo a Brescia città le bande e i cori censiti sono oltre 200. Il Progetto di legge, nel dettaglio, chiede che Regione Lombardia istituisca un elenco telematico regionale dei complessi amatoriali; istituisca la Settimana regionale della musica lombarda, in coincidenza con la Festa internazionale della musica del 21 giugno; organizzi e allestisca un museo a tema; sostenga economicamente l’acquisto e il rinnovo delle attrezzature musicali dei gruppi; renda fruibili spazi pubblici destinati alle prove e alla socialità; incentivi la didattica musicale con attività formative di tipo bandistico e corale e di aggiornamento e di qualificazione professionale.

Beneficiari degli interventi saranno i Comuni e i gruppi musicali (bande, cori, fanfare, etc) purché legalmente costituiti da almeno 2 anni, ma anche le associazioni private senza fine di lucro che abbiano finalità educative-culturali di tipo musicale e corale. “Chi fruirà dei contributi – conclude infine Floriano Massardi – sarà tenuto ad organizzare almeno un evento nell’ambito della Settimana regionale della musica lombarda”.