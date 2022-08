Utili oltre i 18 milioni, 39 assunzioni in 6 mesi: i numeri di Banca Valsabbina

I dati del bilancio semestrale confermano lo stato di salute di Banca Valsabbina: la situazione patrimoniale ed economica (al 30 giugno) racconta di un utile lordo ante imposte di 25,3 milioni di euro, in linea con il risultato lordo dell'anno precedente (25,4 milioni). Il risultato netto semestrale è di 18,2 milioni (erano 21,5 milioni nel primo semestre del 2021), con imposte per 7,1 milioni (+3,2 milioni rispetto al giugno 2021).

"I risultati - spiega Renato Barbieri, presidente di Banca Valsabbina - confermano l'efficacia del modello di business adottato dalla banca che, da alcuni anni, deve confrontarsi con un contesto volatile e instabile influenzato prima dalla pandemia, poi dal conflitto russo-ucraino, ora con l'impennata dell'inflazione e l'aumento dei tassi d'interesse, infine dalla recente crisi politica italiana. Sono fatto esogeni e non governabili, che impattano sull'economia, sui mercati, sulle imprese e sulle famiglie".

I dati del bilancio semestrale

Questi alcuni dei principali aggregati patrimoniali resi noti da Banca Valsabbina. La raccolta diretta supera i 4,6 miliardi di euro, +2,61% rispetto a 4,497 miliardi del 2021: la raccolta indiretta è di 2,573 miliardi, quella "gestita" (fondi comuni e polizze) è pari a 1,812 miliardi, quella complessiva è di 7,187 miliardi di euro (+2,03% rispetto al giugno di un anno fa). Gli impieghi a clientela ammontano a quasi 3,9 miliardi, in crescita del 7,6% rispetto al primo sempre 2021: nei primi 6 mesi dell'anno sono stati erogati circa 2,300 finanziamenti, per un importo complessivo di 340 milioni di euro.

Migliora anche la qualità del credito, coerentemente con le linee definite nel Piano strategico di riduzione o gestione dei crediti deteriorati (i purtroppo celebri "Non performing loans", noti come Npl): Banca Valsabbina è riuscita a ridurre l'aggregato dei crediti deteriorati lordi che al 30 giugno presenta un saldo pari a 199 milioni (-16,4% rispetto ai 231 milioni del 2021).

Banca Valsabbina sul territorio

Il numero dei soci e degli azionisti è stabile, a quota 42.704 al 30 giugno 2022 (erano 42.680 un anno fa), mentre aumenta del 4,5% il numero complessivo dei conti correnti, ora più di 100mila (erano 95mila nel 2021) comprensivi anche di 2.140 conti online. Prosegue anche il piano di rafforzamento delle rete territoriale, che attualmente conta 70 filiali e non solo in provincia di Brescia: aperta la terza filiale a Milano, dal giugno scorso nel quartiere CityLife, e la prima di Parma (ancora nel 2021). Sono inoltre allo studio ulteriori due aperture in capoluoghi di provincia del Nord-Ovest. Si contano in tutto 777 dipendenti: sono 42 in più rispetto al giugno del 2021, 39 dei quali assunti nei primi sei mesi dell'anno.