Furibonda lite in campo con Balotelli, Montella è furioso: trattenuto a fatica

Per quello che è successo dopo il triplice fischio, il risultato della partita è finito in secondo piano (per la cronaca: 1 a 0 per l'Adana Demirspor contro l'Hangikredi Umraniyespor, gol di Kevin Rodrigues): ovvero, la furibonda lite tra Mario Balotelli - l'ex centravanti bresciano della Nazionale: in carriera ha vestito anche la maglia del Brescia Calcio - e il suo coach Vincenzo Montella, già allenatore di Sampdoria, Milan e Fiorentina prima di approdare in Turchia.

Furibonda lite post-partita

Le immagini parlano chiaro, tra i due non sembra scorrere buon sangue. La partita è finita, i calciatori si dirigono verso gli spogliatoi. Ma poi tra Balotelli e Montella succede qualcosa: una parola di troppo, non gradita, il botta e risposta che resta verbale fino all'incredibile sfuriata dell'allenatore, che vorrebbe scagliarsi contro il numero 45 ma viene fermato dai calciatori e lo staff.

Ma cos'è successo veramente? La cronaca della gara racconta di un Balotelli partito dalla panchina ed entrato in campo solo nel secondo tempo. Nervi tesi? Montella potrebbe essersi sbagliato per una presunta leggerezza del centravanti, che avrebbe perso palla in attacco rischiando un pericoloso contropiede degli avversari.

La stagione dell'Adana Demirspor

"Da Balotelli ci aspettiamo di più - ha detto Montella a precisa domanda su quanto accaduto - Poi l'adrenalina può far dire e fare altre cose, ma sono cose che succedono in campo e per me è finita lì". Sarà davvero così? Intanto l'Adana Demirspor è al secondo posto in classifica della Super Lig turca, con 9 punti (e una partita in più rispetto ad avversarie come Fenerbahce e Besiktas): lo scorso anno chiuse solo al nono posto, ma Balotelli fu decisivo per tenere in piedi squadra e baracca, con 18 gol e 4 assist. La prossima gara sarà domenica pomeriggio, in trasferta con l'Hatayspor: chissà se, tra Balotelli e Montella, il peggio sarà già passato e sarà già pace fatta.