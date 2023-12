Balotelli si scaglia contro Ilary Blasi: "Hai rotto il ca*zo"

Laconico, per non dire ermetico. Anche se il messaggio è fin troppo chiaro: “Hai rotto il ****!!!”, si legge a corredo della story pubblicata su Instagram mentre sullo schermo di una tv casalinga appare il volto di Ilary Blasi. Il contesto è l'intervista che la showgirl ha rilasciato domenica a Verissimo, su Canale 5, e in cui ha parlato del docufilm “Unica”, sulla sua love story con Francesco Totti e da qualche giorno disponibile su Netflix.

L'ermetico commento è invece griffato Mario Balotelli, che torna a far parlare di sé a pochi giorni dall'incidente stradale in cui è rimasto coinvolto, in Via Orzinuovi a Brescia (la sua auto, un'Audi Q8, è stata ampiamente danneggiata dall'impatto: lui per fortuna non si è fatto quasi niente, ma al contempo si è rifiutato di sottoporsi all'alcol test).

Le parole di Ilary Blasi

“Hai rotto il ****!!!”, scrive dunque Balotelli inquadrando Ilary Blasi dal suo smartphone. Il commento del bomber ex Brescia, Milan, Inter, Liverpool e Manchester City è un ulteriore elemento a conferma del fatto di come “Unica” sia ormai un vero e proprio caso mediatico. Ospite di Silvia Toffanin, Ilary Blasi ha provato a chiarire alcuni aspetti. “Francesco è sempre stato geloso – racconta Blasi – ma non me la sento di paragonare questa cosa al patriarcato. È il padre dei miei figli e lo sarà per sempre. Era confuso, spaventato: ha scelto la via di fuga forse più facile. Ma non ha nulla a che vedere con quello che sentiamo in questi giorni”.

La story pubblicata su Instagram