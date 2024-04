C'è anche il piccolo municipio di Bagolino tra i candidati a entrare a far parte dei “Borghi più belli d'Italia” per il 2023. Il Comune ha avviato nel 2022 il percorso per ricevere il prestigioso riconoscimento e in questi giorni è stato selezionato dall'associazione nazionale che raggruppa, appunto, i borghi più belli della penisola: la prossima fase sarà una sorta di “verifica sul campo” al termine della quale potrebbe arrivare la (meritata) adesione.

"Un'occasione unica"

Soddisfatta in tal senso l'assessora regionale al Turismo Barbara Mazzali. “Bagolino è un borgo medievale – spiega Mazzali – con un fascino indiscusso che esprime tutte le migliori caratteristiche del Lombardia Style: per questo sosteniamo con convinzione la sua candidatura. La Regione auspica l'ingresso di questo gioiello lombardo tra i Borghi più belli d'Italia, sarebbe un'occasione unica per migliorare la visibilità del paese. Il Pirellone sarà sempre al fianco dei territori in questo percorso virtuoso di valorizzazione turistica”.

Bagolino, si sa, esprime tradizione, artigianalità e scorci mozzafiato: senza dimenticare prodotti gastronomici dal sapore inconfondibile come il formaggio Bagòss. “Per noi è una grande soddisfazione – la chiosa del sindaco Gianzeno Marca – essere stati inseriti tra le candidature per i borghi più belli d'Italia. È un attestato che ci vedrà protagonisti e promotori della storia e della cultura del nostro borgo millenario. Ringrazio l'assessore regionale che con il suo impegno ha reso possibile avvicinarsi a questo importante obiettivo". Incrociando le dita, non resta altro che aspettare.