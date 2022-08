Cos'è quella scia di puntini luminosi nel cielo stellato? La risposta

Tanti gli italiani - e i bresciani - stupiti dalla visione di una strana scia luminosa in cielo avvistata ieri, sabato sera, 20 agosto. Nessuna invasione aliena, ma c’è una motivazione scientifica e tecnologica. Si tratta dei satelliti Starlink (utilizzati per internet satellitare globale in banda larga a bassa latenza) di Elon Musk. La loro scia di punti luminosi non è certo passata inosservata a chi stava guardando il cielo.

Tante, tantissime le persone che hanno provato a “catturare” l’evento con video e foto, finite ovviamente sui social network.

"Non è un aereo e non è una stella", si legge sui social. Altri ancora: "Abbiamo alzato gli occhi al cielo e abbiamo visto questi punti luminosi che si muovevano velocemente in formazione tenendo una retta perfetta. Poi sono scomparsi dalla nostra vista". L'avvistamento era stato anche ampiamente previsto da alcuni siti specializzati.

Questo è il sito internet dedicato al progetto (link), dove si possono avere informazioni sulle prossime "apparizioni": la prossima, della durata di 4 minuti, questa sera, alle 21:43 (Look from NORTHWEST 302° to SOUTHEAST 154°; Elevation from horizon: start: 10°, max: 85°, end: 81°).