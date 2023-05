Nel Bresciano ci sono due autovelox 'killer': fanno 340 multe al giorno

Oltre 124mila sanzioni in un anno, 340 al giorno, più di 14 ogni ora: sono i numeri degli autovelox di Rodengo Saiano e Roncadelle, i più "attivi" nel Bresciano. Si trovano sulla tangenziale (ma che è di competenza della Provincia di Brescia) in direzione Milano: insieme valgono più della metà del totale delle sanzioni (oltre 214mila) elevate da postazioni di rilevamento della velocità (ma con limite fisso, non velocità media) sulle strade provinciali.

Gli autovelox più "attivi" in provincia

Sono 62.456 le sanzioni scattate dall'autovelox di Rodengo Saiano nel 2022 e 62.387 quelle scattate a Roncadelle: totale 124.843 con una media di circa 100 euro a multa, per un incasso complessivo - ma che è solo presunto, in quanto non tutti purtroppo pagano il dovuto - di circa 12 milioni e mezzo di euro. Ciascun autovelox scatta in media 170 sanzioni al giorno, più di 7 multe ogni ora. Come da rendiconto 2022, la Provincia incassa (o dovrebbe incassare) circa 30 milioni di euro da multe e sanzioni per violazioni delle norme del Codice della strada.

Autovelox per evitare gli incidenti

"Bisogna che tutti comprendano - ha dichiarato il consigliere provinciale (con delega a Polizia e Sicurezza) Daniele Mannatrizio a Bresciaoggi, che ha pubblicato per primo i dati sugli autovelox - che gli autovelox vengono installati per disincentivare gli eccessi di velocità ed evitare il più possibile gli incidenti. Il presidio costante fa sì che gli automobilisti prendano coscienza della necessità di prestare maggiore attenzione, soprattutto sulle strade ad alta densità di traffico, come le tangenziali o le provinciali di raccordo. Non si tratta di fare cassa ma di salvare vite, garantendo il rispetto dei limiti di velocità nei tratti più critici e trafficati".