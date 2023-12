Cartoline dagli autovelox bresciani. Sorpasso (vietato) in galleria sulla Sp510, dove il limite è di 70 km/h: velocità rilevata 152 km/h. Sulla stessa tangenziale, a Rodengo Saiano dove il limite è di 90 km/h: velocità rilevata 228 km/h. Paderno Franciacorta, lungo la Sp19 dove il limite è dei 90 orari: velocità rilevata 233 km/h. Infine, il triste record: Tangenziale Sud, all'altezza di Brescia centro, velocità rilevata 237 km/h laddove il limite è sempre 90 km/h. In allegato, la meritata ramanzina: “Caro automobilista, il miglior regalo che potrai fare alla tua famiglia e a chi ti vuole bene è la certezza che tornerai a casa. Possiamo sospendere la tua patente – e lo faremo – ma non la sofferenza, il dolore di una perdita e la morte, che corre sempre più veloce, anche di te”.

È la nuova campagna di sensibilizzazione della Provincia di Brescia per il contrasto all'alta velocità in strada, una delle principali cause di incidenti, anche mortali. “Si tratta di una campagna di sensibilizzazione e di informazione – ha dichiarato il consigliere provinciale Daniele Mannatrizio – per far capire che sulle strade bresciane si corre ancora troppo. Attraverso dei fumetti stilizzati, ma dalle sembianze inquietanti, attraverso questa ideale cartolina vogliamo ricordare il valore della vita agli automobilisti bresciani che violano i limiti di velocità. Troppo spesso la vita viene messa in discussione dal mancato rispetto delle regole stradali”.

"Più veloci che al Gran Premio di Monza"

Le velocità da vergogna pubblicate sulle “cartoline” sono state tutte registrate nel 2023: a decine i trasgressori che hanno infranto il muro dei 200 km/h sulle strade provinciali. “Per far comprendere la gravità di certi comportamenti – continua Mannatrizio – basta pensare che la velocità media massima registrata sul tratto di provinciale di Paderno Franciacorta è superiore alla velocità media di percorrenza con la quale è stato vinto il Gran Premio di Formula 1 di Monza. È inaccettabile, ed è bene che i cittadini siano informati: il controllo della velocità non è un mero strumento per fare cassa. Anzi: sui tratti di strade nei quali è stato introdotto il controllo della velocità, l'incidentalità mortale si è sostanzialmente azzerata”.

La campagna proseguirà sui social per le prossime settimane. È stata presentata con una conferenza stampa in Via Romiglia, a cui era presente anche il comandante della Polizia Provinciale Dario Saleri. Qualche numero: sul fronte delle multe, nel 2023 sulle strade provinciali sono stati elevati circa 400mila verbali, per un totale di 40 milioni di euro (100 euro per ogni sanzione). Sono 72 gli agenti attualmente in servizio: da qui ai prossimi due anni sono previste 25 nuove assunzioni.