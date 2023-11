La meraviglia dell'aurora boreale sulle montagne bresciane

La meraviglia dell'aurora boreale visibile ancora una volta nel Nord Italia: era già successo alla fine di settembre. Anche sulle montagne bresciane: il cielo si è illuminato di mille colori al tramonto di domenica. Ne dà notizia l'associazione Meteopassione: “Domenica sera si è verificato un evento raro – si legge su Facebook –: l'aurora boreale è stata visibile per qualche minuto anche da alcune zone d'Italia. Le nostre webcam hanno ripreso l'evento. Nel breve video (lo trovate in fondo all'articolo, ndr) un estratto della webcam installata sul Monte Ladino, sopra Lumezzane, per la quale si ringrazia Mauro Zani di Integra Vision”.

Visibile anche sulle Alpi e Prealpi bresciane, e ancora più a nord: ne è testimonianza la fotografia pubblicata da Luca Paderno e tratta dalla webcam sul lago di Ledro, in Trentino (è la foto copertina di questo articolo, ndr).

L'aurora boreale

L'aurora boreale, come riporta la Treccani, è un fenomeno fisico provocato dall'urto di particelle elementari, per lo più elettroni, contro gli atomi che si trovano negli strati più esterni dell'atmosfera terrestre. A causa degli urti, gli atomi si “eccitano” ed emettono luce di diverso colore: le aurore hanno una grande varietà di caratteristiche e compaiono nelle regioni polari sia nell'emisfero boreale che in quello australe: per questo sarebbe più corretto definirle “aurore polari”. L'aurora di lunedì 25 settembre è stata visibile in buona parte del Nord Italia.

Il video dalla webcam