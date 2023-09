L'incredibile fenomeno dell'aurora boreale sulle Alpi lombarde

Lo spettacolo (straordinario) dell'aurora boreale anche sulle Alpi lombarde. È stato possibile avvistarlo nella notte del 25 settembre, come riferito dal Centro Meteorologico Lombardo: “Tra le numerose webcam – si legge in una nota pubblicata sui social – che hanno documentato il fenomeno, visibile diffusamente da tutte le Alpi per una decina di minuti intorno alle 4, vi presentiamo questo meraviglioso scatto (è la nostra immagine di copertina, ndr) che proviene dalla Panomax installata in vetta al Monte Pore, 1.880 metri di altitudine sul livello del mare, massiccio delle Prealpi Bergamasche. Le condizioni di eccellente limpidezza del cielo – concludono i meteorologi – hanno consentito di immortalare con particolare splendore un fenomeno di rara bellezza”.

Il Monte Pora

Il Monte Pora si trova sulla montagna posta ad est della conca in cui si adagiano Dorga, Bratto e Castione della Presolana immerse ancora nel verde intenso di una fustaia che non ha subito oltraggi antropici. La montagna, con i suoi 1.880 metri, è il punto più elevato della catena circostante, tra l'alta Val Seriana e la Valcamonica. In vista della stagione invernale, è bene ricordare che il Monte Porta è anche un comprensorio sciistico attrezzato con 8 impianti di risalita e ben 26 piste da sci, di varia lunghezza e difficoltà.

L'aurora boreale

L'aurora boreale, come riporta la Treccani, è un fenomeno fisico provocato dall'urto di particelle elementari, per lo più elettroni, contro gli atomi che si trovano negli strati più esterni dell'atmosfera terrestre. A causa degli urti, gli atomi si “eccitano” ed emettono luce di diverso colore: le aurore hanno una grande varietà di caratteristiche e compaiono nelle regioni polari sia nell'emisfero boreale che in quello australe: per questo sarebbe più corretto definirle “aurore polari”. L'aurora di lunedì 25 settembre è stata visibile in buona parte del Nord Italia.