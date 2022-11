Inflazione e rincari record: quanto costa oggi fare la spesa al supermercato

Inflazione da record, mai così alta dalla prima metà degli anni Ottanta: a ottobre (dati Istat) ha raggiunto quota +11,9% (era a +8,9% il mese precedente), ma l'impennata dei prezzi nel carrello è ancora più significativa e ha già raggiunto il 13,5%. "Per cibo e bevande - fa sapere Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori - una famiglia pagherà in media 761 euro in più su base annua: una batosta che sale a 1.038 euro per una coppia con due figli, 937 euro per una coppia con un figlio, addirittura 1.240 euro per una coppia con tre figli".

Sono infatti i prodotti alimentari i più rincarati, salvo i costi relativi all'abitazione (acqua, elettricità e combustibile) che a ottobre sono impennati del 58.8%. Con il 13,5% di inflazione, sommato agli aumenti di articoli e servizi per la casa e altri beni e servizi, il carrello della spesa degli italiani (e dei bresciani) registra aumenti su base annua pari a 789 euro per famiglia (+12,7%), in aumento per le coppie con figli (da 973 a 1.275 euro).

Quanto costa oggi fare la spesa

Ma quali sono i prodotti e i servizi che hanno subiti più rincari nel carrello della spesa? L'aumento dei prezzi su base annua, a ottobre, ha fatto registrare un +56,1% per gli oli alimentari (escluso l'olio d'oliva), del 42,9% per il burro, del 35,9% per lo zucchero, del 30,6% per il riso, del 29,4% per il latte conservato, del 28,2% per la margarina, del 25,1% per i vegetali freschi o refrigerati (escluse patate e altri tuberi), del 23,7% per la farina, del 22,5% per la pasta (fresca, secca e preparati), del 18,7% per le uova, del 18,4% per i gelati, del 18,3% per il latte fresco parzialmente scremato, del 18% per il pollame, del 17,5% per lo yogurt, del 17,3% per le patatine fritte, del 17% per altri prodotti lattiero-caseari, del 15,9% per il pane, del 15,3% per i prodotti a base di cereali, per il 14,8% per il latte fresco intero e per formaggi e latticini, per il 14,1% per i succhi di frutta e verdura.

Rincari da record per prodotti e servizi

Ci sono poi dei prodotti, in particolare, che hanno fatto registrare aumenti importanti anche su base mensile (cioè tra settembre e ottobre): +14,5% zucchero, +8,2% vegetali freschi, +3,9% latte conservato. Al di là della spesa, i prodotti o i servizi più rincarati su base annua sono invece l'energia elettrica sul mercato libero (+329%), i voli internazionali (+113,2%), il gas naturale (+105,7%), l'energia elettrica del mercato tutelato (+91,5%), il gasolio per il riscaldamento (+36,4%), carburanti come Gpl, metano e ricariche elettriche per mezzi di trasporto privati (+27,2%).

"Non solo l'inflazione non rallenta la sua corsa - il commento ancora di Massimiliano Dona - ma accelera in maniera esponenziale, con un balzo del 3,5% in appena un mese, che in termini di aumento del costo della vita significa una stangata a famiglia pari in media a 975 euro su base annua di cui 107 euro per cibo e bevande, 874 euro per abitazione, elettricità e combustibili".