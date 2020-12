Vigili del fuoco, l'intervento più bello: gli auguri ai piccoli in ospedale

Un anno difficile, un anno di impegno assoluto che termina come è iniziato, facendo del bene. Alla vigilia di Natale, mercoledì 23, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale Brescia si è recata presso gli Spedali Civili per un intervento per fortuna solo simbolico, ma prezioso come e più di quelli tradizionali. Grazie alla collaborazione con la direzione della struttura e con AIL (Associazione Italiana Leucemia) della sede di Brescia, i Vigili del fuoco hanno potuto salutare i bambini ricoverati nei reparti di Pediatria. Il tutto è avvenuto all’esterno dell’edificio: gli agenti mediante l’utilizzo della scala area si sono avvicinati alle finestre delle stanze occupate dai piccoli degenti.

Vigili del fuoco e bambini si sono “abbracciati” virtualmente e salutati, sotto l'occhio della telecamera installata su un drone, che da lontano riprendeva tutto. Comprensibile la grande gioia provata dai piccoli, con la gratitudine e la soddisfazione dei genitori e del personale intervenuto. Prima di andarsene, i Vigili del fuoco hanno consegnato dei libri sulla prevenzione ed il soccorso tecnico urgente tramite il personale ospedaliero.

