Posizione da sogno sul lago di Garda, all'asta la concessione per il bar-ristorante

Manca ormai meno di un mese al pubblico incanto per l'affidamento della gestione del bar-ristorante "Alle Busatte" in località Ai Bersagli a Torbole, sul lago di Garda. La notizia è stata divulgata dal Comune, che ha rivelato tutti i dettagli dell'asta in programma giovedì 10 marzo 2022 alle 15 in municipio, sempre a Torbole.

La durata della concessione è fissata dalla data di effettiva consegna degli spazi, che potrà avvenire in maniera anticipata rispetto alla stipula del contratto, fino al 31 dicembre del 2030, giorno in cui cesserà senza necessità di disdetta.

Il disciplinare di concessione

Le condizioni e i limiti temporali dell’affidamento sono contenuti nel disciplinare di concessione, approvato la delibera n. 10 in data 11 febbraio 2022. Il prezzo base è quello del canone annuo iniziale di 22mila e 170 euro (da questa cifra, sono esclusi gli oneri fino al 31 dicembre 2023) e di 24mila 703 euro dal 1° gennaio 2024 alla fine della concessione, per un totale a base d’asta (sull’intero periodo) di 217 mila e 261 euro al netto dell'Iva.

L’asta pubblica sarà tenuta con aggiudicazione del contratto in favore del concorrente che avrà formulato la migliore offerta in aumento sul prezzo base. Non saranno accettate offerte in ribasso o che non presentino un rialzo rispetto all’importo.

La seduta pubblica

La seduta pubblica sarà tenuta all'interno della Sala Consiglio del Comune, nel rispetto dei protocolli anti Covid-19. Qualora la situazione epidemiologica non lo consenta, la stessa potrà essere visibile in videoconferenza tramite una diretta streaming, collegandosi ad un link il cui indirizzo sarà comunicato tempestivamente tramite il sito web comunale.

Fonte: Trentotoday.it