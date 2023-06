Maxi esercitazione di guerra: i caccia di Ghedi in Scandinavia

Più di 150 aerei militari hanno preso parte alla sesta edizione della Arctic Challenge Exercise, l'esercitazione militare organizzata tra Finlandia, Norvegia e Svezia in scena con cadenza biennale dal 2013 e quest'anno coordinata dalla Finlandia. L'esercitazione, tra le più grandi di sempre complici i venti di guerra che soffiano dall'Ucraina e in altre 40 regioni del mondo, ha coinvolto velivoli provenienti anche da Stati Uniti, Canada, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Gran Bretagna, Repubblica Ceca, Svizzera e Italia, in prima linea con i caccia F35 del VI Stormo di Ghedi.

La maxi-esercitazione nei cieli d'Europa

Gli F35 italiani hanno sorvolato i cieli di Orland, in Norvegia, a fianco degli stessi aerei dei padroni di casa, americani e olandesi, e ancora gli F16 del Belgio, i JAS39 della Repubblica Ceca, i KC135 degli Stati Uniti. Altri luoghi della maxi-esercitazione griffata Nato anche a Lulea, Svezia, dove hanno volato i JAS39 svedesi, gli F16 danesi e olandesi, gli F18 svizzeri, i britannici Eurofighter, Voyager e DA20, e in due località della Finlandia: Rovaniemi (in volo gli F18 finlandesi, i francesi E3F, Rafale e Mirage, i tedeschi Eurofighter e Learjet) e Pirkkala, dove si sono levati in cielo gli F18 e i C295M finlandesi, i JAS39 svedesi, gli F15 americani e i CC150TT canadesi.

In volo anche gli aerei di Ghedi e Amendola

La Arctic Challenge Exercise fa parte della NordEFCO Cooperation tra Finlandia, Norvegia, Svezia e Danimarca: le forze aree di questi Paesi, si legge in un comunicato della Nato, periodicamente si addestrano insieme con un "Cross Border Training" coordinato dalle loro "home bases". Pochi giorni fa, a giochi fatti, anche l'Aeronautica Militare italiana ha annunciato la partecipazione dei velivoli nostrani all'esercitazione, con aerei F35 sia del XXXII Stormo di Amendola, Foggia, che del VI Stormo di Ghedi.