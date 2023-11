L'azienda bresciana che vola nella spazio con Elon Musk

I mini-satelliti bresciani alla conquista dello spazio. È la notizia, annunciata mercoledì a Milano, del lancio in orbita – lo scorso 11 novembre – di 9 pico-satelliti della Apogeo Space, appunto satelliti miniaturizzati: misurano appena 10x10x3 centimetri. Un inedito storico: si tratta, di fatto, dei primi passi della prima "costellazione" privata italiana per l'Internet of Things (IoT). I pico-satelliti, si legge in una nota, saranno in grado di garantire una copertura “globale e frequente”.

La prima "costellazione" italiana

La messa in orbita è avvenuta grazie alla D-Orbit di Fino Mornasco, in provincia di Como: la Apogeo Space è invece una start-up tutta bresciana, nata nel 2015 e specializzata appunto nella progettazione, realizzazione e installazione di piccoli satelliti. Apogeo è sostenuto da Primo Space, fondo di venture capital dedicato agli investimenti in campo aerospaziale: l'obiettivo è completare la prima “costellazione” privata italiana di telecomunicazioni per IoT entro il 2027. Sarà attrezzata con 96 pico-satelliti in orbita: il prossimo lancio è previsto entro marzo 2024, a cui ne seguiranno altri ogni tre o quattro mesi.

I mini-satelliti bresciani con Elon Musk

I mini-satelliti bresciani saranno al servizio di raccolta dati e telecomunicazioni per diversi settori: agri-tech, logistica, monitoraggio di foreste e ghiacciai, oil&gas, reti e infrastrutture, grandi bacini idrogeologici. Il decollo dell'11 novembre è stato possibile grazie al vettore Falcon 9 di Space X, il celebre gruppo aerospaziale di proprietà di Elon Musk.

“Ci sono voluti anni di progettazione e sperimentazione – spiega Guido Parissenti, ceo e co-founder di Apogeo Space: quartier generale a Borgo Whurer a Brescia – che grazie al supporto in primis del fondo Primo Space hanno potuto trovare concretezza industriale. Guardiamo al futuro con entusiasmo, con l'obiettivo di dare un contributo importante al mondo delle telecomunicazioni”.